Очередная сессия Межпарламентской ассамблеи НАТО пройдет в Киеве 2 8.10.2017, 21:40

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Фото: Collage La Voix de la Russie

Такое решение было принято сегодня в Бухаресте.

Межпарламентская ассамблея Североатлантического альянса (НАТО) приняла решение о том, что очередная сессия в 2020 году состоится в столице Украины. Об этом liga.net сообщила руководитель украинской делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

"НАТО удовлетворило заявку Украины на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве. Нам предоставили это право в 2020 году", - сообщила она.

Фриз подчеркнула, что "это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это свидетельство нашего тесного сотрудничества".

Такое решение было принято в Бухаресте. Стоит отметить, что на данный момент Украина не является официальным кандидатов на членство в Альянсе.