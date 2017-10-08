Дизайнер нарисовал обложки к белорусской классике 3 8.10.2017, 22:05

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Минский дизайнер, поэт и меломан Павел Дорохин сделал обложки к известным произведениям белорусской литературы.

Вдохновением Павла были старые альбомы культовых рок-групп, пишет citydog.by.

«Вокладкі я яшчэ з дзяцінства люблю, бо ў бацькі багатая дыскаграфія – і вінілу, і кампакт-дыскаў. Ну, і плюс мастацкая адукацыя. А цяпер культура вокладкі не тое каб зусім сыходзіць (як і культура плаката, якім я займаюся ў Беларускім саюзе дызайнераў), але цалкам перафарматуецца ў наш век інтэрнэту», – прокомментировал Павел.

Led Zeppelin «IV» (1971)

Источник: citydog.by

Emerson, Like & Palmer «Tarkus» (1971)

Источник: citydog.by

Joy Division «Unknown Pleasures» (1979)

Источник: citydog.by

Depeche Mode «Music for the Masses» (1987)

Источник: citydog.by

Black Sabbath «Never Say Die!» (1978)

Источник: citydog.by

Edgar Broughton Band «Edgar Broughton Band» (1971)

Источник: citydog.by

Sonic Youth «Daydream Nation» (1988)

Источник: citydog.by

Alice in Chains «Dirt» (1992)

Источник: citydog.by

Павел выложил все эти обложки в социальных сетях под хэштегом #літвініл. Идея понравилась минскому журналисту Александру Арсенову, и он дополнил коллекцию обложек:

Kiss «Destroyer» (1976)

Источник: citydog.by