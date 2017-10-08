Дизайнер нарисовал обложки к белорусской классике

Дизайнер нарисовал обложки к белорусской классике3
- 8.10.2017, 22:05
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Минский дизайнер, поэт и меломан Павел Дорохин сделал обложки к известным произведениям белорусской литературы.
Вдохновением Павла были старые альбомы культовых рок-групп, пишет citydog.by.
«Вокладкі я яшчэ з дзяцінства люблю, бо ў бацькі багатая дыскаграфія – і вінілу, і кампакт-дыскаў. Ну, і плюс мастацкая адукацыя. А цяпер культура вокладкі не тое каб зусім сыходзіць (як і культура плаката, якім я займаюся ў Беларускім саюзе дызайнераў), але цалкам перафарматуецца ў наш век інтэрнэту», – прокомментировал Павел.
Павел выложил все эти обложки в социальных сетях под хэштегом #літвініл. Идея понравилась минскому журналисту Александру Арсенову, и он дополнил коллекцию обложек: