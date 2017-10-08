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Дизайнер нарисовал обложки к белорусской классике

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  • 8.10.2017, 22:05
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Минский дизайнер, поэт и меломан Павел Дорохин сделал обложки к известным произведениям белорусской литературы.

Вдохновением Павла были старые альбомы культовых рок-групп, пишет citydog.by.

«Вокладкі я яшчэ з дзяцінства люблю, бо ў бацькі багатая дыскаграфія – і вінілу, і кампакт-дыскаў. Ну, і плюс мастацкая адукацыя. А цяпер культура вокладкі не тое каб зусім сыходзіць (як і культура плаката, якім я займаюся ў Беларускім саюзе дызайнераў), але цалкам перафарматуецца ў наш век інтэрнэту», – прокомментировал Павел.

Led Zeppelin «IV» (1971)
Источник: citydog.by
Emerson, Like & Palmer «Tarkus» (1971)
Источник: citydog.by
Joy Division «Unknown Pleasures» (1979)
Источник: citydog.by
Depeche Mode «Music for the Masses» (1987)
Источник: citydog.by
Black Sabbath «Never Say Die!» (1978)
Источник: citydog.by
Edgar Broughton Band «Edgar Broughton Band» (1971)
Источник: citydog.by
Sonic Youth «Daydream Nation» (1988)
Источник: citydog.by
Alice in Chains «Dirt» (1992)
Источник: citydog.by

Павел выложил все эти обложки в социальных сетях под хэштегом #літвініл. Идея понравилась минскому журналисту Александру Арсенову, и он дополнил коллекцию обложек:

Kiss «Destroyer» (1976)
Источник: citydog.by
Green Day «American Idiot» (2004)
Источник: citydog.by

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