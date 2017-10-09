Максим Винярский: Меня и Леонида Кулакова не остановить подобными «отпусками» 9.10.2017, 7:45

1,083

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Соратники по «Европейской Беларуси» снова в строю и готовы к борьбе.

Вчера активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков вышел на свободу.

10 суток ареста в изоляторе на Окрестина Леонид Кулаков отбыл за участие в акции солидарности с политзаключенными, которая прошла еще 22 июня на Октябрьской площади в Минске.

«Плохо то, что люди борются за правду и свои убеждения, а их за это бросают за решетку и штрафуют. Это отвратительно и гнусно. Такого быть не должно», — заявил «Белсату» после выхода на свободу Леонид Кулаков.

Примечательно, что отбывать арест в изолятор на Окрестина Кулаков приехал сам, так как милиционеры сказали ему, что «у них нет свободной машины». Активист ехал в троллейбусе с табличкой «Еду в тюрьму» и принципиально не заплатил за проезд.

«Почему-то они ограничивают право человека на информацию, на переписку, на то, чтобы с ним обращались, как должно быть. Ну, наше государство такое сейчас. Мы же за это и боремся, чтобы оно было другим. Надеюсь, что ни меня, ни Леню не удастся остановить подобными «отпусками», — говорит соратник Кулакова Максим Винярский.

Леонида Кулакова неоднократно судили за участие в мирных акциях протеста. Только за этот год — более 7 судов и конфискация автомобиля.

Отбывая один из сроков, Леонид Кулаков получил травму ноги и до сих пор ходит только с помощью трости.