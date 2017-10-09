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На «Дожинках» в Смолевичах провели строем детей в бахилах

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  • 9.10.2017, 7:51
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Фото: nn.by

Вчера прошел Минский областной фестиваль «Дожинки-2017».

Днем состоялось праздничное шествие «А ў нас сёння Дажыначкі», в котором приняли участие более тысячи человек — делегации всех районов Минской области, а также коллективы художественной самодеятельности, пишет nn.by.

Торговые ряды в центральной части Смолевич растянулись практически на 1,5 км. На главной сценической площадке фестиваля прошла торжественная церемония награждения отличников жатвы, состоялся праздничный концерт с участием профессиональных и любительских исполнительских коллективов.

Примечательной деталью этих «Дожинок» стало шествие детей, которых зачем-то обули в бахилы.


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