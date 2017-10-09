Ким Чен Ын рассказал про свой «драгоценный меч» 7 9.10.2017, 7:55

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Диктатор из Северной Кореи грезит «ядерными облаками».

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ядерную программу своей страны «драгоценным мечом для защиты от агрессии». Об этом сообщает Voice of America (перевод – liga.net).

Ким Чен Ын отметил, что ядерное оружие будет его «защитой», даже если президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжать давление на его режим.

По словам диктатора из КНДР, ядерное оружие «гарантирует стране суверенность против затянувшейся ядерной угрозы империалистов США».

Ким Чен Ын пригрозил Японии «ядерными облаками», если та не перестанет призывать к дальнейшим санкциям, чтобы заставить КНДР свернуть свою ядерную программу.