Семашко: Беларусь готова начать в Венесуэле новые проекты 26 9.10.2017, 8:09

3,645

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Друг из-за океана снова «появился на радарах».

Беларусь имеет возможность начать в Венесуэле несколько новых проектов и реализовать старые, с которыми в последние годы были проблемы, в частности — нефтяные.

О перспективах белорусских проектов в Венесуэле в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Семашко напомнил, что в Венесуэле Беларусь построила четыре завода, в том числе самый крупный в Латинской и Центральной Америке завод по производству керамических блоков, заводы по сборки 10 тыс тракторов в год, 5 тыс автомобилей МАЗ, 3 тыс единиц дорожной и коммунальной техники. Семашко отметил, что половина этой продукции нужна рынку Венесуэлы, а 50% ее должно пойти на экспорт в другие страны Латинской Америки. «К имеющимся нефтяным валютным поступлениям будет хорошая добавка в виде поступлений от этой техники», — уверен вице-премьер.

Планируется, что через месяц в Минске совместная комиссия выработает дорожную карту сотрудничества.

«Мы должны не позднее чем до конца ноября доработать дорожную карту. Есть в карте и новые заводы. В частности, это направление сельскохозяйственного производства», — отметил Семашко. Он подчеркнул, что 60% продовольствия на 10 млрд в год Венесуэла импортирует.

Вице-премьер напомнил, что Беларусь несколько лет назад подписала договор на строительство с нуля агрогородка в Венесуэле. «Он на треть реализован — 168 домиков построено, поставили сельхозтехнику, от плуга до трактора. Убежден, что это будет удачный проект», — рассказал вице-премьер, добавив, что есть возможность реализовать еще 3−5 проектов, «где можно развивать с нуля мощные сельхозпредприятия».

Семашко напомнил и про программу строительства жилья, которую в Венесуэле активно реализовывали в тучные годы и бесплатно раздавали квартиры «определенным слоям населения». Он признал, что сейчас Беларусь осталась одной страной, продолжающей участие в проекте.

Он уверен, что есть перспективы в Венесуэле и у белорусских нефтяников. «Мы заинтересованы выйти на месторождение и самим добывать нефть. С другой стороны, мы готовы помочь венесуэльцам в меру своих сил. Вот мы туда предложили новые технологии. Они очень расточительно относились — выработали месторождение, чуть добыча упала, уходили на другое. А там еще остается масса нефти», — рассказал Семашко.

Он отметил, что белорусы добывали в Венесуэле до 1,2 млн тонн в год еще 3−4 года назад. «Сейчас объемы упали — 830−840 тысяч тонн, но мы готовы увеличивать объемы до 2−3 млн на этих скважинах бэушных», - заверил Семашко

В 2016 году товарооборот Беларуси и Венесуэлы составил 2 млн долларов, сократившись на 92,6% к 2015 году. Основными экспортными позициями были лекарства (805,6 тыс. долларов) и мука (768,3 тыс. долларов). В январе-июле 2017 товарооборот составил 5,4 млн долларов, экспорт составил 5,2 млн, в том числе поставки калийных удобрений — 4,875 млн долларов.

В Венесуэле работает 4 субъекта товаропроводящей сети белорусских предприятий, осуществляющих сборку тракторов и машин. В частности, в 2017 году собрано 14 автомобилей МАЗ, 8 тракторов. Заключены контракты на поставку 2600 и 2000 машинокомплектов соответственно.

Кроме того, уже 10 лет ЗАО «Белзарубежстрой» участвует в строительстве жилья в Венесуэле. Реализуется три контракта на возведение 19 968 квартир. Уже сданы в эксплуатацию 7400 квартир. Экспорт белорусских услуг в Венесуэлу в 2016 году составил 344,2 млн долларов (рост в 2,8 раза). Основа этого экспорта — как раз строительство жилья.