Университет в Швейцарии начал принимать оплату за обучение в биткоинах 4 9.10.2017, 8:21

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Платежи конвертируются в швейцарские франки один раз в неделю или ежедневно.

В Швейцарии Люцернский университет прикладных наук и искусств начал принимать платежи в криптовалюте Bitcoin. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Клиенты Университета прикладных наук и искусств могут оплачивать свои счета в криптовалюте Bitcoin», — говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, технология блокчейн, которая облегчает транзакции по Bitcoin, находится в центре внимания исследовательских проектов и программ непрерывного и высшего образования в университете.

Так, университет не занимается непосредственно Bitcoin. Вместо этого он заключил контракт с Bitcoin Suisse AG на сделки с криптовалютным бизнесом от его имени с помощью платежной системы, которая напоминает портал электронного банкинга. Это позволяет университету принимать Bitcoin, фактически не обладая им.

Платежи конвертируются в швейцарские франки один раз в неделю или ежедневно, если достигается порог в 10 тысяч швейцарских франков. Bitcoin Suisse AG несет риск любых потерь обменного курса и колебаний валютных курсов.