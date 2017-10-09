«Мы победим в неравной борьбе!» 4 9.10.2017, 8:29

2,222

Фото: «Радыё Свабода»

Стать свободным человеком можно на Марше рассерженных белорусов 2.0.

Активистка Белорусского Национального Конгресса из Могилева Ольга Тышкевич опубликовала в «Фейсбуке» стихотворение, посвященное Маршу рассерженных белорусов 2.0 21 октября в Минске:





Свободные люди, в несвободной стране

Сражаются жизнью в неравной борьбе.

Пенсию держит бабуля в руке,

-За 200 не выжить, за 100 не купить.

На хлебе-воде лишь можно прожить.

Услуг ЖКХ ей не оплатить.

Вздохнула Бабуля, потупила взор

Слеза покатилась упала на пол.

Свободные люди в несвободной стране .

Мы- не рабы! Мы готовы к борьбе!

Стоит безработный и помнится мне

Утром шел на работу он в тишине .

Улыбкою милой всех озарял,

А в выходной бежал на вокзал.

Свободные люди, в Свободной стране,

Мы победим в неравной борьбе!

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.