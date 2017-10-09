«Мы победим в неравной борьбе!»4
- 9.10.2017, 8:29
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Стать свободным человеком можно на Марше рассерженных белорусов 2.0.
Активистка Белорусского Национального Конгресса из Могилева Ольга Тышкевич опубликовала в «Фейсбуке» стихотворение, посвященное Маршу рассерженных белорусов 2.0 21 октября в Минске:
Свободные люди, в несвободной стране
Сражаются жизнью в неравной борьбе.
Пенсию держит бабуля в руке,
-За 200 не выжить, за 100 не купить.
На хлебе-воде лишь можно прожить.
Услуг ЖКХ ей не оплатить.
Вздохнула Бабуля, потупила взор
Слеза покатилась упала на пол.
Свободные люди в несвободной стране .
Мы- не рабы! Мы готовы к борьбе!
Стоит безработный и помнится мне
Утром шел на работу он в тишине .
Улыбкою милой всех озарял,
А в выходной бежал на вокзал.
Свободные люди, в Свободной стране,
Мы победим в неравной борьбе!
Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.