закрыть
9 октября 2017, понедельник, 12:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Мы победим в неравной борьбе!»

4
  • 9.10.2017, 8:29
  • 2,222
Фото: «Радыё Свабода»

Стать свободным человеком можно на Марше рассерженных белорусов 2.0.

Активистка Белорусского Национального Конгресса из Могилева Ольга Тышкевич опубликовала в «Фейсбуке» стихотворение, посвященное Маршу рассерженных белорусов 2.0 21 октября в Минске:


Свободные люди, в несвободной стране
Сражаются жизнью в неравной борьбе.
Пенсию держит бабуля в руке,
-За 200 не выжить, за 100 не купить.

На хлебе-воде лишь можно прожить.
Услуг ЖКХ ей не оплатить.
Вздохнула Бабуля, потупила взор
Слеза покатилась упала на пол.

Свободные люди в несвободной стране .
Мы- не рабы! Мы готовы к борьбе!
Стоит безработный и помнится мне
Утром шел на работу он в тишине .

Улыбкою милой всех озарял,
А в выходной бежал на вокзал.
Свободные люди, в Свободной стране,
Мы победим в неравной борьбе!

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям