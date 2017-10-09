Кредиты белорусов пересчитают? 4 9.10.2017, 8:39

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Госконтроль заинтересовался и этой стороной жизни граждан.

В Комитете госконтроля Беларуси считают необходимым детально законодательно регламентировать в Банковском кодексе порядок розничного кредитования, установить виды расходов кредитополучателей, учитываемых при определении размера процентной ставки по кредиту, а также предусмотреть другие требования, обеспечивающие «прозрачность кредитования населения». Об этом говорится в статье начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Владимира Волчека, опубликованной в очередном номере ведомственного журнала, сообщает tut.by.

Эксперт констатирует, что в последнее время одиозных примеров завышения стоимости банковских услуг не выявляется, хотя еще в 2013 году, к примеру, был случай, когда банк установил тариф за предоставление услуг по открытию текущего счета и расчетно-кассовому обслуживанию для кредитополучателей, размер которых достигал 98% от суммы платежа в пользу банка. То есть, чтобы погасить кредит в размере 100 рублей, приходилось платить 98 рублей комиссии.

И хотя Нацбанк якобы не раз давал рекомендации, требующие «прозрачной» кредитной политики, некоторые банки продолжали «изобретать» пути увеличения своих доходов, констатируют в КГК. «Не успевал Национальный банк закрыть одну лазейку, как банки тут же изобретали новые способы введения в заблуждение кредитополучателей относительно реальной стоимости кредитов», — говорится в статье.

При этом, обращает внимание КГК, норма статьи 137 Банковского кодекса о запрете взимания с кредитополучателя каких-либо дополнительных платежей за пользование кредитом не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав кредитополучателей. Не спасают ситуацию и рекомендации регулятора банкам: граждане, столкнувшиеся с нарушением своих прав при выдаче кредитов, не могут отстоять свою позицию в суде, так как письма Нацбанка являются рекомендательными и игнорирующий их банк невозможно привлечь к ответственности.

«Именно граждане в силу слабой переговорной позиции при выборе финансовых продуктов, а также не всегда высокого уровня финансовой грамотности нуждаются в защите. Наличие в законодательстве пробелов в регулировании сферы потребительского кредитования приводит к ослаблению механизмов защиты прав кредитополучателей в случае их нарушения со стороны кредитной организации», — отмечает Волчек.

Как обычно, Госконтроль прикрывается «благими намерениями» и «заботой о гражданах». Однако, как показывает практика, повышенный интерес государства к той или иной стороне жизни белорусов, особенно связанный с финансами, всегда приводил к обратному эффекту: усилению регламентации и появлению новых трудностей и проблем.