Планировали сделать «Теслу», а получился трактор 3 9.10.2017, 8:59

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Прогноз по экономике Беларуси — стагнация, если не рецессия.

На форуме «Reshape 2017 – Framing the Future of Belarus», проведенном глобальным белорусским журналом «Ідэя» в минувшее воскресенье, в том числе выясняли перспективы отечественной экономики, сообщает thinktanks.by.

Руководитель проекта «Кошт ураду», экономист Владимир Ковалкин заявил, что не испытывает больших надежд: «На мой взгляд, мы увидим эффект низкой базы, эффект большого падения ВВП последних лет. Что будет происходить дальше — тоже абсолютно понятно, никаких структурных реформ в стране не происходит, те дисбалансы, которые были в стране накоплены, выразились в падении ВВП и падении конкурентоспособности нашей экономики в том числе на мировом рынке. Без адекватных структурных реформ никакого долгосрочного стабильного роста в стране не будет. А власть пока не готова проводить эти самые структурные реформы. Поэтому прогноз по экономике Беларуси — стагнация, если не рецессия. Тут все очень сильно зависит от России, потому что мы на нее завязаны в экспорте более чем вполовину».

Владимир Ковалкин заметил, что «пока еще никто не посчитал, что выгоднее: вкидывать деньги в госпрограммы и поддерживать госпредприятия или просто платить людям пособия по безработице».

Спасет ли ИТ-сектор белорусскую экономику?

Генеральный менеджер VP Capital Николай Морковник: «На самом деле, ИТ сектор — никакая не панацея для спасения экономики в целом. И даже те изменения, которые ожидаются с возможным принятием декрета о цифровой экономике, показывают, что в обществе у людей накоплено огромное количество вопросов ко многим другим отраслям. Есть желание, чтобы вот этот декрет — как по мановению волшебной палочки — решил все вопросы в экономике, но на самом деле так в принципе не может быть. Не нужно думать, что ИТ-сектор спасет экономику, необходима планомерная системная работа по улучшению условий хозяйствования, ведения бизнеса во всех других отраслях экономики, по каждой в отдельности и вообще».

Владимир Ковалкин также высказался на эту тему: «Парк высоких технологий и ИТ-бизнес в целом не смогут стать в краткосрочном даже периоде, не говоря уже о среднесрочном, каким-то драйвером хотя бы потому, что цикл создания того же программиста — довольно долгий. Конечно, есть способ — переучить. Но есть дефицит людей, которых можно переучить. На сегодняшний день ИТ настолько меняет структуру рабочего рынка Беларуси, что ситуацию можно назвать катастрофической. В тестировщики уходят от банковских менеджеров до медсестер. Ни ПВТ, ни ИТ — не панацея, нужно заниматься экономикой в целом. Я не критикую ПВТ, программистов и ИТ-бизнесменов, я критикую госполитикк в этой сфере. Планировали действительно Парк высоких технологий, планировали компании, которые будут создавать продукт, хотели, чтобы это все влияло на экономику Беларуси и тем самым повышало конкурентоспособность. Но вот какие проекты из ПВТ работают внутри страны? Практически никакие. Это на 90% сервисные продажи за границу. Я не говорю, что это плохо. Хорошо, что бизнесмены начали свое дело и делают его успешно. Я говорю, что это провал госполитики, потому что, условно говоря, планировали сделать «Теслу», а получился трактор».