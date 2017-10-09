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«Саша, где деньги?»

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  • 9.10.2017, 9:10
  • 9,798
Фото: svaboda.org

Задать этот вопрос можно на Марше рассерженных белорусов 2.0 21 октября в Минске.

Вопрос «Саша, где деньги?» волнует белорусов все больше и больше. Интернет-сообщество «Движ «Баста!» предлагает задать его самому «виновнику торжества» 21 октября в 14.00 на Марше рассерженных белорусов 2.0 в Минске.

«Спроси у него, где твои деньги», - предлагают администраторы сообщества.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.


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