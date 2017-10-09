Сергей Тетерин: Азаренко готовится к финалу Кубка федерации 2 9.10.2017, 9:24

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ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Но многое зависит от адвокатов спортсменки.

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин в программе "PRO спорт. Итоги" на телеканале "Беларусь 5" признался, что рассчитывает на участие Виктории Азаренко в финальном матче Кубка федерации против сборной США, который пройдет 11-12 ноября на "Чижовка-Арене", сообщает pressball.by:

- На финальном матче Кубка федерации ожидается присутствие около 300 VIP-персон. Это директорат Кубка Дэвиса, представители европейской теннисной федерации, а также международной, с делегатами которой пройдет совещание на самом высоком уровне. В общем, идет усиленная подготовка. Создан Организационный комитет, который возглавляет мэр Минска Шорец.

- Можем ли мы рассчитывать на прибытие Виктории Азаренко?

- Все в курсе, что ее ждут судебные слушания. Естественно, не на нашей земле. Решение будет приниматься, согласно американскому законодательству. Сама Вика признается, что ведет подготовку к матчу против команды США. Что ж, будем надеяться, что адвокаты сработают профессионально и удача окажется на нашей стороне.