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Герой-афганец пробежал по Малорите с флагом профсоюза РЭП

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  • 9.10.2017, 9:36
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Акция Александра Сахарука была посвящена Дню борьбы за достойный труд.

7 октября в Малорите прошел международный пробег, в котором участвовали Владимир Малей, правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области, и активист Александр Сахарук, сообщает сайт praca-by.info.

Активисты стартовали, держа в руках флаг независимого профсоюза РЭП, с ним же и финишировали.

Поддержать Малея и Сахарука на пробеге в Малорите, а также отметить Всемирный день борьбы за достойный труд приехали их коллеги, члены и активисты РЭПа.

Напомним, что брестский ветеран войны в Афганистане Александр Сахарук развернул бело-красно-белый флаг во время ежегодной акции «Бессмертный полк», которая проводится каждое 9 мая в городе. В Афганистане Александр Сахарук был награжден боевой медалью «За отвагу».


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