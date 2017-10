Стинг в Минске: Мой сын бегло говорит по-белорусски 9 9.10.2017, 9:50

Фото: tut.by

Концерт легендарного британца прошел в «Минск-Арене» в воскресенье.

Музыкант скромно вышел на сцену в джинсах, футболке и с акустической гитарой. Приветствовал белорусов Стинг самой тихой композицией из его последнего альбома «Heading South on the Great North Road». Песню он исполнил вместе со своим сыном Джо, голос которого невероятно похож на папин, сообщает kp.by.

- Добрый вечер! – сказал Стинг на русском языке и переключился на английский. - Это мой сын и он бегло говорит по-белорусски!

- Мой папа сумасшедший, он думает, что я хорошо говорю по-белорусски. Прывiтанне, Мiнск! – подхватил Джо.

Сын Стинга исполнил 5 песен под звуки акустической гитары. Публика поддерживала Джо громкими аплодисментами.

- Вялькi дзякуй! – еще раз порадовал белорусов знанием нашего языка и ушел за кулисы.

После 20-минутного перерыва на сцену вышел главный герой вечера вместе с музыкантами. Стинг начал свое шоу песней «Synchronicity II» группы The Police. Звук, свет, видео-сопровождение, и, конечно, сам мистер Стинг – просто обескуражили публику. Фантастический концерт, я вам скажу!

Свой последний альбом «57th & 9th» легендарный британец считает своим возвращением к року, но нельзя сказать, что в Минске Стинг не баловал публику своими мега-хитами «Shape of My Heart», «Englishman», «Fields of Gold», «Every Breath You Take».

Наибольший эмоциональный накал и дозу адреналина минчане получили, когда Стинг исполнил свою версию песни Дэвида Боуи «Ashes To Ashes».

Истинные поклонники Стинг также смогли насладиться песнями The Police «Walking on the Moon», «Spirits» и «So Lonely», «Roxanne». В финале вечера британец исполнил «Fragile»,без которой не обходится ни один концерт легендарного музыканта.