В лесу под Верхнедвинском уже неделю ищут 73-летнюю пенсионерку 3 9.10.2017, 9:59

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Фото: tut.by

Жительница Полоцка ушла в лес за грибами и пропала.

В окрестностях деревни Суколи Верхнедвинского района ищут 73-летнюю пенсионерку из Полоцка, которая вечером 2 октября, предположительно, ушла в лес за грибами и пропала, сообщает tut.by.

Приметы женщины: рост 160 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы каштановые. Была одета: голубая куртка, шарф, зеленая шапка, спортвные брюки, короткие сапоги с рисунком в цветочек.

По данным областного УМЧС, в этом году в лесу пропали 7 человек. Двух человек разыскивают в Городокском районе, по одному — в Браславском, Верхнедвинском, Витебском, Ушачском и Шарковщинском.