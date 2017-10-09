Осень губернаторов 2 9.10.2017, 10:32

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Эксперты рассказали о причинах кардинальных кадровых перемен в провинциальной России.

Президент России Владимир Путин в четверг уволил с поста губернатора Орловской области Вадима Потомского, временно исполняющим его обязанности стал депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, сообщила пресс-служба Кремля.

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Таким образом, процесс радикальной смены губернаторского корпуса продолжился. Главы регионов давно лишились сна. Их «головы» осенью летят одна за другой. Только в конце сентября своих должностей главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Дагестана, Нижегородской и Самарской областей.

Так что прогнозы СМИ насчет того, что Кремль настроен сменить не менее десяти глав регионов сбываются. Очередные «жертвы» дожидаются своей очереди.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, смена губернаторов – абсолютно нормальный и ожидаемый процесс.

«По мнению президента, они (новые кадры) способны реализовывать уже накопленный, несмотря на молодой возраст, потенциал в регионах, которые они возглавили», сказал Песков.

С точки зрения корреспондента Le Figaro в Москве, главный критерий для Владимира Путина при назначении новых фаворитов – их способность обеспечить его переизбрание на новый срок.

Лидер движения «Выбор России» Владимир Рыжков также считает, что основная причина массовой замены губернаторского корпуса Владимиром Путиным связана с приближающимися президентскими выборами в РФ, которые пройдут в марте следующего года.

«Кремль очень внимательно отслеживает данные социологических опросов по каждому региону в отдельности и крайне обеспокоен тем, что в целом ряде мест губернаторы пользуются весьма низким уровнем доверия (у населения), – добавил он в интервью «Голосу Америки». – На фоне весьма плохой социально-экономической ситуации возникают протестные настроения, растет широкое недовольство людей. Поэтому и идет «зачистка» тех губернаторов, которые непопулярны».

По словам Владимира Рыжкова, повсеместно существует неписанный закон, в соответствии с которым каждая новая политическая фигура поначалу имеет определенный кредит доверия.

«В Америке это знаменитые «Сто дней», когда очередной президент в течение этого периода не подвергается особой критике, потому что ему дают шанс проявить себя, – продолжил он. – Так и здесь. За условные сто дней до президентских выборов Кремль старается избавиться от наиболее одиозных фигур в регионах и назначить новый людей, тем самым используя кредит доверия к ним для того, чтобы успешно провести избирательную кампанию Владимира Путина на местах и спокойно переизбрать его в марте 2018 года».

По мнению оппозиционного политика, методы, которые при этом использует власть, скорее приведут к негативным изменениям в жизни регионов.

«Потому что многие из тех, которые сегодня назначаются сверху, вообще никак не связаны с теми регионами, которыми призваны руководить, – пояснил он. – Как, например, Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме – В.В.), назначенный главой Дагестана. В результате получается, что новый человек совсем не знает регион, местные элиты и группы интересов жителей, не понимает, как там устроены неформальные связи, в том числе неформальные бизнес-связи».

При этом новые губернаторы-варяги будут ориентироваться, прежде всего, на исполнение приказов из Москвы, а не на развитие своих регионов, утверждает Владимир Рыжков. Поэтому, на его взгляд, управляемость там даже уменьшится, и будет «больше солдафонщины, административного куража, произвола».

В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что в основе перемен лежат проблемы, связанные «с внутриэлитными конфликтами и утратой управляемости». По его оценке, губернаторы «перестают в полной мере управлять ситуацией на территории».

«Есть общие законы – запрос на обновление, на перемены, есть необходимость в ротации, а ротация перед президентскими выборами способствует улучшению социального самочувствия в регионах и должна позволить президенту войти в (предвыборную) кампанию с людьми, с которыми население еще связывает свои надежды, в отличие от тех, в ком оно уже разочаровалось, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому понятно, что нужно было обратить внимание на рейтинги и антирейтинги губернаторов, посмотреть на их взаимоотношения с местными элитами, на наличие или отсутствие поддержки на федеральном уровне, отношения с группами влияния, на то, как проходили последние выборные кампании и как вообще глава региона контролирует ситуацию на своей территории».

Вместе с тем Константин Калачев думает, что риски Кремля в связи с ротацией минимальны, несмотря на то, что у некоторых назначенцев не достаточного политического опыта.

«Нет универсальных людей, есть универсальная команда, – говорит он. – То есть, всегда найдется, кому подстраховать. Если говорить о том, что кто-то не прошел через выборы, не провел ни одной выборной кампании, то в регионе точно есть люди, которые имеют такой опыт. В конце концов, можно прислать (из центра) туда опытных политтехнологов, способных решить все проблемы. Риск только в одном – в том, что назначенец с самого начала наделает какие-то глупости, испортит отношения с местными элитами, вызовет неприязнь населения своими действиями и заявлениями».

Но, как представляется политологу, вероятность форс-мажоров все же маловероятна.

С ним не согласен руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко.

«То, что сейчас происходит в кадровой политике Путина, когда назначаются люди, которые будут явно не в состоянии справиться с регионом в кризисный момент, не поддается логическому осмыслению, – заметил он. – Ясно, что эти так называемые молодые технократы, выдвигаемые на должность глав регионов, совершенно штампованные, выведенные в какой-то пробирке, аппаратчики, не смогут совладать с вызовами в момент нестабильность».

Как видится Игорю Яковенко, это показательно.

«Так умер Советский Союз, так умирают все авторитарные диктаторские режимы фашистского типа. Ничего не изменилось», – заключил он.