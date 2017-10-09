В школах Витебска и Орши детей кормили подгорелой едой 4 9.10.2017, 10:37

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А объемы порций были ниже нормы.

Результаты проверок, проведенных Комитетом государственного контроля Витебской области в первом полугодии текущего года по вопросу организации питания школьников в Витебске и Орше, показали, что основная цель — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание — не достигнута, пишут «Витьбичи».

Например, выявлено, что при обслуживании учащихся учреждений общего среднего образования в 2016 году и первом квартале не обеспечивалось выполнение натуральных норм питания. В меню неоднократно включались одни и те же блюда в течение нескольких дней подряд; с превышением ограничения (не более двух раз в неделю) выдавались блюда с использованием колбас и сосисок вареных; в буфетах ежедневно осуществлялась реализация мучных с использованием колбасных изделий (пиццы, смаженки, сосиски в тесте, лепешки, слойки и бутерброды с колбасой и другие подобные изделия). Не соответствовали рекомендуемым нормам и фактические объемы порций.

Нарушения технологии приготовления обедов, их единообразие стали причинами многочисленных случаев недоедания школьниками предлагаемой пищи. В результате на пищеблоки возвращались котлеты, каши, хлеб, фрукты, в том числе отдельные блюда полностью неиспользованные. В ходе проверки также был отмечен недостаточный уровень материальнотехнического обеспечения объектов питания и торговли школ и гимназий. Например, ни одна из проверенных школьных столовых Орши не была оснащена посудомоечной машиной, необходимо пополнить недостающее количество протирочнорезательных машин, холодильного оборудования и картофелечисток.

Во всех проверенных объектах были установлены и различные другие нарушения. Так, в 7 объектах Орши выявлены нарушения санитарных норм и правил в части непроведения своевременного ремонта помещений, использования загрязненного и подверженного коррозии оборудования и инвентаря, посуды со сколами и трещинами, хранения продукции с нарушением температурных условий, отсутствия информации о сроках годности, реализации подгорелой готовой продукции и другие. Аналогичные недостатки установлены и в 5 школьных столовых областного центра.

По результатам проверок 48 работников и субъекты хозяйствования, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к административной ответственности, 51 человек — к дисциплинарной, 3 — к материальной.

По требованию Комитета государственного контроля Витебской области выявленные нарушения устранены: внесены изменения в меню; приведены в соответствие с требованиями нормативных актов технологические карты, согласно которым приготавливаются блюда; деформированный инвентарь и посуда со сколами изъяты из обращения.

Информация о результатах проверки с выводами и предложениями для принятия мер реагирования и улучшения работы в целом по системе образования направлена в Витебский облисполком.

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены в августе на заседании коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь, на которой внесены конкретные предложения по исправлению сложившейся ситуации соответствующим государственным органам и организациям.

Вопросы организации питания в учреждениях школьного образования продолжают оставаться под пристальным вниманием Комитета государственного контроля Витебской области.