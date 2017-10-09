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Минские чиновники испугались рекламного баннера со словами «Жыве Беларусь»

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  • 9.10.2017, 10:43
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Патриотический лозунг «заколол глаза» представителям власти.

Директор магазина symbal.by Павел Белоус рассказал в своем «Фейсбуке» историю о том, как он пытался разместить на пересечение проспектов Машерова и Независимости рекламу своего заведения, пишет сайт kyky.org.

Павел вместе с командой разработал дизайн баннера: красный плакат, на котором жирным шрифтом написано: «Крама, дзе жыве Беларусь» и отправил его в «Минскрекламу» на согласование.

Комиссия отказалась утверждать дизайн, предложенный командой symbal.by. «Сказалі, што трэба прыбраць «Жыве». Бо яны баяцца на сябе браць адказнасць, а то раптам пасля па галаве атрымаюць», – рассказывает Павел. Ну, одни попросили – другие сделали и убрали с плаката слово «жыве». На этом первая часть истории – закончена.

Часть вторая: спустя примерно неделю Павел написал продолжение, что, мол, они с командой отправили на согласование в «Минскрекламу» шесть вариантов баннеров.

В итоге комиссия утвердила два варианта: «Крама, дзе дыхае Беларусь» и «Крама, дзе знойдзеш Беларусь».

«А вось варыянты са словамі «Крама вольных беларусаў» і «Крама, дзе жыве Беларусь» адмовіліся падпісваць», – рассказывает Павел.

Хорошо, что хоть что-то утвердили.


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