В каких странах любят белорусское пиво 6 9.10.2017, 10:52

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Беларусь из чистого импортера пива впервые за много лет стала чистым экспортером.

Поставки продукции белорусских пивоваров в первой половине этого года стремительно росли на всех без исключения соседних рынках, пишет «Завтра твоей страны».

Cогласно данным Национального статистического комитета, в январе-июле этого года экспорт пива превысил импорт в 1,5 раза. Хотя в аналогичный период 2016 года закупки импортного пива превышали обратные потоки.

По итогам семи месяцев 2017 года белорусские пивзаводы отгрузили 815 тыс. декалитров пива на сумму 35 млн долларов, тогда как в Беларусь было ввезено 538 тыс. декалитров дал на 25,6 млн долларов. Для сравнения: в этот же период 2016 года экспорт составлял 483 тыс. дал (на 16,3 млн долларов), а импорт – 537 тыс. дал (20,3 млн долларов).

Ключевыми рынками сбыта белорусских пивных брендов в этом году являются соседи — Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша. Отгрузки в эти страны выросли.

На российский рынок пришлось больше половины от всего объема экспорта белорусского пива. Поставки выросли с 245 тыс. дал до 442 тыс. дал, а импорт уменьшился почти на 70 тыс. дал.. В деньгах экспорт вырос более чем в 2,5 раза. Впервые за многие годы Беларусь получила в пивной торговле с Россией положительное сальдо сразу в размере свыше 10 млн долларов.

В два раза вырос экспорт белорусского пива в Украину – со 116 тыс. дал до 226 тыс. дал. Увеличивался и импорт, но не такими темпами. Это позволило белорусским производителям почти сравняться с украинскими конкурентами по отгрузкам пива.

В два раза также выросли отгрузки белорусского пива на польский рынок, в Литву прирост составил 20%, в Латвию — 4,3%.

Латвийские пивовары стали лидерами по динамике наращивания поставок пива на белорусский рынок. Латвия, как и Украина, остается страной- соседкой Беларуси, с которой существует отрицательное пивное сальдо.

В указанный период поставки латвийского пива на рынок Беларуси в объемах выросли в 4,4 раза (почти до 3 тыс. дал), а в деньгах в 3,7 раза (до 1,3 млн долларов). Однако, как отмечают эксперты, это условно латвийское пиво. Значительную долю в отгрузках пенного напитка из этой страны составляет продукция даугавпилсского завода Latgales Alus D («Динабург», «Латгале»), которым владеет известный белорусский бизнесмен Алексей Олексин. Беларусь является одним из главных рынков сбыта для этого предприятия.