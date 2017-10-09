«Без машины не подпадаю под образ «нормального мужика» 2 9.10.2017, 11:19

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Истории мужчин, которые отказались от личного автомобиля.

Говорят, не за горами время, когда владеть собственным автомобилем станет слишком дорого, распространение получат различные прокатные сервисы, недорогое такси, а также немало людей предпочтет автомобилю велосипед или самокат, пишет сайт abw.by.

Пока же количество четырехколесного транспорта в нашей стране только растет. Но многие, проведя долгие годы за рулем, подумывают отказаться от автомобиля. Мы попросили троих бывших водителей рассказать, почему они предпочитают обходиться без личного транспорта.

Продюсер Руслан Стариковский владел двумя автомобилями и в этом году решил оба продать. Он называет свой опыт отказа неудачным, так как отсутствие машины ощутил практически сразу, после чего понял: полностью отказаться от авто он пока не готов.

"До этого года у меня был Mercedes Roadster - двухместный кабриолет. Его я купил для души, семейным автомобилем у нас был дизельный Renault Scenic. О том, чтобы продать автомобили и пользоваться только общественным транспортом и такси, я подумывал давно, но как-то сложилось все в этом году. В июне продал Mercedes. Душа душой, но времени им заниматься не хватало, тем более что летом я решил на весь сезон уехать с детьми на дачу. Как вы понимаете, все это время машина была мне не нужна, смысла оставлять ее на платной парковке на длительный срок я не видел, к тому же давно заметил: я на ней меньше ездил, чем она просила на это денег.

Что касается Renault, то его я продал как раз в День без автомобиля. Это совпадение - именно в этот день выяснилось, что товарищ моего соседа искал эту модель, я без долгих раздумий согласился на продажу.

Причин тому было много. Сейчас я работаю большей частью дома в интернете, поэтому мои передвижения по рабочим вопросам минимальны. Более того, город перегружен, нередко можно встать в пробку, найти парковочное место в центре бывает крайне сложно, где-то парковка платная. Проблемы продолжаются и по приезде домой. Мы живем в старом районе - как вы понимаете, найти, где оставить авто, тоже очень сложно. Я все время чувствовал, что не машина помогает мне и облегчает мою жизнь, а я постоянно помогаю ей искать место для парковки.

На мое решение повлияло и то, что живем в достаточно удобном районе, в Зеленом Луге, и считаем, что тут присутствует вся инфраструктура, которая нужна для жизни и для того, чтобы не пользоваться машиной. У нас очень хорошее транспортное сообщение, мы без проблем можем попасть практически в любую точку города, быстро добираемся в центр. У моей жены есть "права", но за рулем она ездить не любит, предпочитает трамваи. С детьми на машине мы ездим куда-то крайне редко. Такси в нашей стране стоит не так уж дорого, к тому же последнее время у нас стало появляться большое количество различных прокатных сервисов, поэтому я считал, что отказ от авто будет очень кстати, и подумал, что проблем у меня не возникнет. Для поездок к родителям решил пользоваться скоростной электричкой. Этот способ передвижения стал для меня настоящим открытием, я оценил быстроту и удобство такого транспорта: мало того что дорога занимает около часа, тогда как на машине я трачу час и 20 минут, в вагонах есть и розетки для зарядки гаджетов. Получается, я этот час могу работать или отдыхать. Последней каплей в пользу продажи авто стала необходимость заново проходить техосмотр. Машина снова начинала требовать каких-то расходов, оплаты сбора и т.д.

Когда я продал Renault, пришел домой и сказал жене, что теперь будем без машины, она только улыбнулась - не поверила, что я смогу надолго отказаться от собственных "колес". Теперь я признаю, что она была права. Отсутствие авто я ощутил в полной мере уже на второй-третий день после продажи. Банальная поездка в гипермаркет стала "напрягать". К тому же обнаружилось, что у меня много повседневных вопросов, которые без транспорта решить невозможно, - всегда нужно что-то куда-то привезти, есть вещи, которые я раньше просто не замечал. Например, едешь в гипермаркет, купил что-то, бросил в багажник и можешь дальше ходить по магазинам. Без машины, когда ты берешь 2-3 пачки памперсов и детское питание, у тебя уже заняты все руки, приходится отказываться от остальных покупок или думать, где это все можно оставить. Еще один момент, который я заметил, - раньше я мог по громкой связи в машине обсуждать какие-то деловые вопросы.

В маршрутке или трамвае делать это неудобно, мои партнеры стали уже воспринимать с улыбкой мое: "Я в маршрутке, перезвоню".

С другой стороны, мне кажется, я стал меньше опаздывать, так как транспорт ходит четко по расписанию, я примерно знаю, во сколько буду в том или ином месте. С машиной в этом плане сложнее - ты можешь приехать на встречу заранее, но очень долго искать парковочное место. Сэкономил ли я финансы за эту неделю и сколько - думаю да, экономия была, но точную цифру назвать не смогу. Без машины ты это делаешь, уже даже когда идешь в магазин, - всякий раз перед покупкой ты понимаешь, что тебе это потом придется тащить в руках. Опять же на машине ты тратишься на топливо, а на общественном транспорте стоимость поездки дешевле, а еще ты реально перед тем, как ехать куда-либо, задумываешься, а действительно ли тебе туда надо. Раньше таких мыслей не было - просто сел в машину и поехал.

Какие недостатки я заметил в выбранном альтернативном способе передвижения? В общественном транспорте, думаю, это сами люди. "Неуступание" друг другу места, "залипание" в телефон, сложности в часы пик. Очень неудобной считаю покупку билетов, когда транспорт перегружен, а ты не смог купить талон на остановке из-за очереди в киоск и заходишь в заднюю или центральную дверь и проталкиваешься через весь салон. У нас почему-то не принято передавать деньги, как в советское время. Хотелось бы более быстрого прогресса, чтобы можно было приложить телефон - и проезд был оплачен. Еще для меня так и осталось загадкой, почему талон у водителя стоит дороже.

Считаю ли я свой опыт положительным? Это с какой стороны посмотреть. Если учесть, что через неделю после продажи семейного авто мне подвернулся Volkswagen Golf+ в хорошем состоянии и по хорошей цене и я без раздумий купил его, - то нет, так как я пришел к выводу, что совсем без машины пока не могу. С другой стороны, я попробовал, узнал новые способы передвижения и получения информации: те же электрички или то, что расписание транспорта в телефоне, - это очень удобно. Опять же общественный транспорт - это коммуникация, ты видишь людей. Мне по профессии полезно чаще спускаться в метро, ездить в трамваях, ведь вся реальная жизнь там - разговоры какие-то, ситуации, - а не в соцсетях, где мы показываем только те аспекты, которые хотим показать".

Чемпион Беларуси по ралли, инструктор Центра контраварийной подготовки Сергей Краюшкин: "Я - "подснежник" наоборот"

"Раньше я практически всегда ездил на авто. Сейчас от машины полностью не отказываюсь, но последние два года стараюсь минимизировать передвижения на ней и больше ходить пешком. Практически не пользуюсь машиной в теплые сезоны. Сейчас начнется зима, скорее всего, до весны стану автомобилистом опять. Скажем так, я - "подснежник" наоборот. В первый год отказался от машины вынужденно, по экономическим и личным причинам. Теперь оценил положительные стороны и нынешним летом сделал это уже сознательно. По вождению в теплый период не скучаю - машин мне хватает на работе. Считаю, иногда стоит от них отдыхать.

В качестве альтернативы стараюсь больше ходить пешком или ездить на велосипеде, если нужно двигаться быстро - пользуюсь общественным транспортом, реже пользуюсь такси. Машину я не продавал, периодически могу использовать ее для дальних поездок. У меня Subaru Impreza WRX STI Type-R Version V - кто в "теме", понимает, что это за модель.

Сколько я экономлю на отказе от машины? С учетом того, что моя машина потребляет 17 литров 98-го бензина на 100 километров, получается очень много. Но тут дело даже не в экономии, а в том, что я стал больше ходить пешком и ездить на велосипеде, который когда-то забросил из-за покупки машины. Я даю больше нагрузки на свой организм, приобрел фитнес-браслет, который иногда подталкивает меня больше ходить. В результате немного похудел, изучил общественный транспорт, стал больше смотреть по сторонам в городе, тогда как раньше смотрел только на дорогу.

Каких-то серьезных неудобств в связи с отказом от авто не испытал. Магазин прямо в моем доме, когда еду на работу, стараюсь выходить заранее, чтобы пройтись пешком, а потом сесть на общественный транспорт. Подумываю о том, чтобы купить электровелосипед или электросамокат, - пока занят выбором, что лучше. В будущем году планирую его использовать вместо общественного транспорта для поездок на работу.

Заметил ли я какие-то недостатки в выбранном способе передвижения? Когда садишься на велосипед, сразу вспоминаешь все обещания дорожников о занижении бордюров - уж очень часто приходится прыгать. Благо на велосипеде езжу давно и много, ко всему привык. С общественным транспортом стало проще - сейчас есть расписания, мобильные приложения, где можно все узнать. В принципе с общественным транспортом проблем нет, разве что неудобства возникают в час пик, когда в автобус даже зайти иногда бывает проблемно, поэтому я бы в это время лучше ездил на элекросамокате или велосипеде. Что касается такси, то сейчас я пользуюсь одной службой, вызываю водителей с помощью мобильного приложения, вопросов к водителям нет - водят аккуратно, адекватные люди. Раньше, когда пользовался другими службами, были ситуации, когда просил остановить и высадить меня, потому что чувствовал, что такая поездка может быть небезопасной.

По времени, конечно, машина быстрее любых других способов передвижения, но ситуации, когда ты куда-то спешишь, не так уж и часты. Поэтому большую часть времени считаю целесообразным для себя с точки зрения экономии средств ездить на общественном транспорте, а когда не спешу, не вижу необходимости тратить деньги на авто. Когда есть время, можно и прогуляться пешком или проехать на велосипеде, при этом еще и иметь какую-то спортивную нагрузку".

Виктор Якунин, сотрудник Яндекса, увлекается ралли и экстремальными видами спорта: "Авто могу себе позволить, но не вижу в нем смысла"

"Лет пять назад понял, что без качественного отдыха не получается качественно работать. "Овощить" на пляже не мое, отдушину нашел в экстремальных видах спорта. По-настоящему влюбился в ралли и дайвинг. Если говорить про другие активности выходного дня, то обожаю караванинг - путешествия на машинах-домах. Как выяснилось, это достаточно бюджетный способ без потери качества посмотреть такие недешевые страны, как Исландия, Финляндия, проехать несколько тысяч километров по югу Испании. Сейчас живу на два офиса - в Минске и Москве.

Мне сложно сказать, отказался ли я от личного автомобиля навсегда. Отмечу лишь, что личного автомобиля в классическом понимании у меня нет уже около полутора лет, меня эта ситуация полностью устраивает. По факту же каждый день за "баранкой" я не сижу уже больше двух с половиной лет, в основном езжу на такси или арендных авто.

Последний автомобиль - Peugeot Partner, по-моему, 2005 года выпуска, использовался 80 процентов времени как "техничка" и "прописка" для раллийных нужд, потом был продан в такси. До него у меня были Hummer H3 и Honda Element. Обслуживался, естественно, по гаражам, но и серьезных проблем машины не доставляли, на тот момент они были 5-7-летними. Самому мне никогда не было интересно лежать под машиной, до сих пор я стараюсь ограничиваться рулежкой и заправкой.

От владения своим автомобилем отказался исключительно из экономических соображений. В интернете гуляет уже не одна табличка с расчетами, сколько действительно стоит содержание своего транспортного средства. Главное - не стараться себя обмануть и честно подсчитать: расходы на топливо, сборы, страховки, парковки, шины, мелкие ремонты, амортизация и десяток других статей. Несколько лет назад, когда только появился Uber, я делал такой расчет - и Peugeot Partner оказался в полтора раза дороже, чем Uber плюс аренда авто.

Например, в Минске я живу в 4 километрах от офиса, несколько раз в неделю выбираюсь на какую-нибудь тренировку, событие или в бар, по выходным езжу к родителям. "В потолке" на Uber получалось что-то в районе 130 долларов в месяц. На первый взгляд сумма огромная, но если сравнивать только с тратами на бензин, не учитывая остальные расходы на авто. В Москве вообще не вижу смысла иметь автомобиль. Когда впервые приехал, не сразу понял вопрос коллеги: ну что, по-быстрому или на машине? Пожив там, увидел, что машина - это действительно долго и дорого, если жить внутри МКАД: даже если повезет доехать до места без пробок, то парковка может отнять до получаса, а платная в центре стала стоить каких-то заоблачных денег. К тому же это нервы - манера вождения москвичей и гостей столицы оставляет желать лучшего. Поэтому там я езжу на Яндекс.Такси.

Сейчас, мой автопарк состоит из гоночной BMW E 36 в каркасе, которая "живет" на базе команды. За ней ухаживают понимающие люди, ее не жалко "крутить" на полную, и если даже что-то пойдет не так, ремонт обойдется в пару сотен условных единиц, тогда как фирменная хромированная решетка на Hummer стоила под тысячу. Кроме того, несколько месяцев владения гонкой обошлись мне даже в плюс - ее, вместе с другими машинами "Продрайвера", сдавали на корпоратив и в аренду на трек-дни. "Техничка", "прописка" - все командное. Я просто приезжаю на гонку, там уже меня ждет помытая, расклеенная машина и "донор на обкатке" для прописи. Это то, о чем я мечтал, несколько лет назад затаскивая боевой Polo на "козу", прицепленную к "партнеру" в 2 часа ночи. Когда мы с друзьями хотим исследовать достопримечательности, арендуем машину на выходные. По городу передвигаюсь на такси, Uber. Хотим "крутануть" по Европе - 3 минуты, и машина будет ждать нас прямо в аэропорту.

Для меня первостепенную роль играет экономия времени. В такси можно заниматься своими делами, не мерзнуть со скребком в минус 20, не кружить полчаса по району, высматривая парковку. Мне не нужно тратить полдня на то, чтобы загнать машину на СТО за МКАД и через пару часов повторить маршрут. Я стараюсь экономить свое время не только с автомобилями: например, я давно прибегаю к услугам горничных, чтобы за 20 долларов "купить" себе день за любимым делом, а не за шваброй с пылесосом.

Что изменилось с продажей машины? Я поездил на куче разных марок автомобилей в прокате, перестал "париться" о том, не снимут ли мне зеркала и не загородил ли я кого-то во дворе. Из минусов - в нашей стране принято, что все "нормальные мужики" должны иметь машину. Под этот образ сейчас не подпадаю.

Думаю ли я о покупке машины? Да, иногда пробегают мысли. Обычно в формате "потому что могу!". Но стоит переспать с этой мыслью, поднять расчеты - и как рукой снимает. Когда возникает желание купить что-нибудь этакое для души, вспоминаю, на чем ездит топ-менеджмент Яндекса. И это не Rolls-Royce или Bentley, а Honda Civic, Mini Countryman и т.д. Так к чему мне "понты"? Минский каршеринг, к сожалению, еще не было возможности попробовать, но мне очевидно, что будущее за share-economy, а владение собственным авто с каждым годом будет становиться все более дорогим и невыгодным".