Бастунец: Государство, которое объявит войну интернету, вышвырнет себя из современной цивилизации 5 9.10.2017, 11:27

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Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Удастся ли властям взять под контроль социальные сети и заблокировать независимые сайты?

Новая редакция закона о средствах массовой информации должна быть тесно связана с процессами, которые происходят в электронных СМИ и соцсетях. Такое мнение высказал во время передачи «Клуб редакторов» телеканала Беларусь-1 министр информации Александр Карлюкевич.

Глава Мининформа не сообщил, какие конкретно изменения планируется внести в законодательство.

Еще один участник передачи, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов отметил, что «в нашей стране одно из самых либеральных законодательств, которое практически не регулирует интернет-сферу массовой коммуникации».

Так ли это на самом деле?

— У нас законодательство распространяется на интернет точно так же, как и на все остальные сферы, — отмечает в комментарии zautra.by председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), юрист Андрей Бастунец.

Руководитель БАЖ напоминает, что после публикаций в интернете правоохранительные органы Беларуси возбуждали уголовные дела за клевету, оскорбления, дискредитацию, разжигание межнациональной розни.

Белорусское законодательство о СМИ — одно из самых жестких на постсоветском пространстве, подчеркивает юрист. При этом, отмечает эксперт, оно полностью отдано на откуп чиновникам.

— Грустно и смешно слышать о том, что пытаются распространить законодательство о СМИ на интернет и на социальные сети со ссылками на другие страны. Эти изречения показывают, что развитие законодательства будет идти в репрессивном направлении, — полагает Андрей Бастунец.

— Последние изменения в закон о СМИ были приняты в конце 2014 года. На ваш взгляд, что не устраивает власти сейчас?

— Действительно, принятые в конце 2014 года изменения в Закон о СМИ вступили в силу в 2015-м. Я считаю, что чиновники хотят взять под контроль все информационное пространство. В данном случае речь идет о социальных сетях, которые пока не контролируются. Хотя Уголовный кодекс устанавливает ответственность за те или иные высказывания как в традиционных СМИ, так и в интернете, в социальных сетях и даже на заборе. Кодекс об административных нарушениях тоже контролируют распространение информации и мнений.

Но, видимо, такого контроля не хватает властям, и они пытаются его усилить.

— В России идут разговоры о возможной блокировке Facebook. Дурной пример заразителен?

— Российские власти стремятся заставить владельцев соцсетей предоставлять информацию о своих пользователях. Я не исключаю, что подобные требования будут распространены и у нас.

В степени жесткости регулирования информационного пространства Беларусь «соревнуется» не только с Россией, но и с Казахстаном.

Партнеры по ЕАЭС пытаются опередить друг друга в этой гонке за обеспечение монополии власти на информацию.

— Возможна ли в Беларуси блокировка интернет-СМИ и социальных сетей?

— Теоретически возможна. Хотя специалисты говорят, что пользователи интернета найдут обходные пути и будут посещать запрещенные сайты независимо от того, какая степень блокировки установлена.

Какая-то часть людей действительно преодолеет запреты. Но абсолютное большинство населения станет посещать лишь легкодоступные сайты.

В таком случае мы вернемся во времена СССР, когда немногие слушали, доносившиеся сквозь «глушилки» голоса западных радиостанций. Но большинство населения пользовалось лишь доступными государственными СМИ.

— Вы считаете, что может повториться ситуация, что людям будет все равно: какие издания читать и какое телевидение смотреть?

— Да, это может повториться. Хотя надеюсь, что самые худшие сценарии не сработают. Сейчас по сравнению с советскими временами более открытое информационное пространство.

К тому же, развитие IТ-технологий – высокодоходный бизнес. Государство, которое объявит войну интернету, вышвырнет себя из современной цивилизации.