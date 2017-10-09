В Березовском районе девятиклассник поймал 11-килограммовую щуку 10 9.10.2017, 11:37

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Улов сфотографировали и отправили на котлеты.

Щуку весом 11 кг 200 гр выловил в Березовском районе ученик 9-го класса школы № 1 Березы Артем Постоялко.

Артем — заядлый рыбак, удочку уверенно держит с шести лет. 24 сентября он вместе с дедушкой пошел на рыбалку. Ловил на воблер. Когда начало клевать Артем с дедушкой стали вытаскивать рыбу.

— Адреналина хапнул море, — рассказал tut.by березовский школьник.

Оказалось, что на крючок попалась 11-килограммовая щука длиной 1 м 10 см.

Улов сфотографировали и отправили на котлеты.

Напомним, в прошлом году в Брестской области рекордными уловами отличились рыбаки из Бреста и Ганцевичей.