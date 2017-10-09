Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? 5 Андрей Санников

9.10.2017, 11:47

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Андрей Санников

Белорусская оппозиция жива и продолжает борьбу.

Время от времени слышу от своих европейских собеседников, даже друзей, или бывших друзей, глубокомысленные сентенции: “Лукашенко – сильный политик”.

На законный вопрос: “В чем же сила?” происходит такой примерно диалог:

- Так в чем же его сила?

- Ну, вон сколько лет он у власти.

- Это понятно, а сила-то в чем?

- Так он же столько лет у власти.

- Так и скажи, что его сила в том, что он в европейской стране построил диктатуру, уничтожил все права и свободы, создал мафиозный клан.

- Но смотри, как он ловко крутится между Москвой и Западом.

- Крутится он под Москвой, а от Запада ему нужны только деньги и без всяких условий.

В общем, такой бессмысленный диалог может продолжаться довольно долго, но заканчивается почти всегда одинаково. Еще ни один из собеседников не признал, что своим долголетием Лукашенко обязан в том числе и Западу. А если об этом скажешь, то нарываешься на еще один предсказуемый диалог.

- Да не до вас сейчас, не самая важная проблема и не самое большое зло ваш Лукашенко. Вон посмотри, что в Ираке делается (в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Мьянме, в Украине, снова в Ираке, в Эквадоре, в Венесуэле, снова в Украине, Сирии, Ливии, Египте и так далее), а еще Аль-Каида, ИГИЛ, международный терроризм… брексит, Трамп, Эрдоган...

И так все 23 года лукашенковской власти.

- Да, но при всех этих кризисах находятся ведь у Запада и силы, и средства, чтобы поддержать Лукашенко.

- Как это поддержать? Мы же санкции против него время от времени вводим.

- Какие же это санкции? Визовые сложности, которые к тому же можно обойти. При этом диктаторскому режиму выделяются кредиты, бизнес с ним развивается, товарооборот растет, контрабанда поощряется, грязные бизнес-схемы с участием Запада действуют безотказно.

- Так это бизнес, ничего личного. К тому же оппозиция у вас слабая и разобщенная. Кому там помогать? Что вы все на Запад киваете?

- Да я даже не о помощи оппозиции, а о том, чтобы перестали помогать диктатору финансово (кредитами и бизнесом), политически (признавая легитимность его незаконных органов и поддерживая контакты с преступниками), и морально (снимая даже мягкие санкции с серийных преступников). А насчет слабости, то 23 года борьбы, тюрем, убийств, пыток, предательства Запада, конечно же, сил не прибавили, но мы живы и продолжаем борьбу. Научитесь и это замечать. На Запад мы не киваем, а ждем, что вы будете свои же ценности и принципы защищать. Только вы сегодня можете защитить международное право и международное правосудие пока не поздно.

Как правило, наиболее активные собеседники в скором времени оказываются в кучке “специалистов” по Беларуси, лоббирующих интересы Лукашенко.

Нашли своего хозяина, имеют мелкий профит и почему-то в упор не видят, что “сильный” политик Лукашенко довел страну до ужасающего состояния. Не желают замечать, что времена недовольства нынешним режимом в Беларуси давно прошли. Сегодня он вызывает у людей только ненависть.

Впрочем, не желают замечать на Западе и того, что Лукашенко был предтечей всей той мерзости, которая хлынула в западный мир в последнее десятилетие. Никак не могут связать элементарные причину и следствие: безнаказанность мелких диктаторов порождает диктаторов покрупнее, стремящихся и способных превратить Запад в свою среду обитания. В безнаказанности и кроется “сила” той серости, которая сегодня торжествует в мире. Безнаказанность порождает наглость фюреров и приводит к войнам.

Безусловно, во главе этой агрессивной серости сегодня стоит Путин, но его политические предпочтения формировались как раз под сильным влиянием общего авторитарно-диктаторского кубла, возникшего на территории бывшего СССР.

Путин появился из лукашенок, которые с помощью Запада построили свои удельные диктатуры. Политические внуки Сталина отсиделись, осмотрелись, наворовались - никто на них как следует не цыкнул, - и в открытую пошли войной на Запад.

Все эти назарбаевы, рахмоны, лукашенки, династия алиевых, бердымухамедовых вслед за ниязовыми, мирзиёевыми, вслед за каримовыми и, конечно же, путиными продолжают безнаказанно грабить свои народы, лишив нас права голоса, в полной уверенности, что никто их не остановит.

Эти “сильные” политики плевать хотели на бесполезные условности типа прав и свобод человека, да просто на элементарную порядочность.

А что Запад? А Запад в лице ЕС собирается пригласить Лукашенко посетить Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства. Сильный ход. Надо бы еще донбасских бандитов позвать, всяких плотницких и захарченко, тоже утверждающих, что их законно выбирали. Они очень перспективные негодяи. К тому же географически находятся в зоне Восточного партнерства.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, председатель Международной комиссии Белорусского Национального Конгресса, специально для Charter97.org