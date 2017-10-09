В США отметили столетие бело-красно-белого флага 9.10.2017, 11:50

В 1917 году Клавдий Дуж-Душевский разработал современный дизайн бело-красно-белого флага.

Друзья отдела Белорусско-Американского Объединения БАЗА в Южной Флориде креативно отметили 100-летний юбилей бело-красно-белого флага: белорусы своими руками создали коллекцию керамических изделий, раскрашенных в бело-красно-белой палитре. Об этом сайту Charter97.org сообщил председатель отдела Белорусско-Американского Объединения БАЗА в Южной Флориде Сергей Волков.

К БАЗА присоединились и их друзья других национальностей, которым не безразличен вопрос белорусской независимости. В процессе работы каждый участник проекта делился своим представлениями о том, что для него значит чувство гордости за национальный флаг.

Именно 100 лет назад, общественно-политический и культурный деятель Клавдий Дуж-Душевский разработал современный дизайн бело-красно-белого флага, который впоследствии стал официальным флагом БНР.

Председатель БАЗА в Южной Флориде Сергей Волков отметил, что: «Для нас бело-красно-белый флаг – это маленькая частичка Родины, которая греет душу и символизирует свободу и демократию в Беларуси».

Секретарь отдела Полина Присмакова, профессор государственного управления Атлантического Университета Флориды, представила презентацию о статусе бело-красно-белого флага в Беларуси и его общественной значимости как для граждан Беларуси, так и для этой страны на международной арене. Презентация содержала хронологию попыток придания бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности начиная с начала 2000 до настоящего времени.

Сергей Волков отметил, что «Наравне с «Погоней», которая уже внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси, внесение бело-красно-белого флага в это же список является актом патриотизма и исторической справедливости».

Подобные проекты только укрепляют белорусской сообщество в Южной Флориде и позволяют акцентировать необходимость формальной легализации бело-красно-белого флага в Беларуси. БАЗА Южной Флориды надеется, что другие группы и общественные организации поддержат проект и присоединятся к ним.