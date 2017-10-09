Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 58 6 9.10.2017, 12:32

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Борис Немцов

В день рождения политика в сети опубликовали фильм «Немцов».

Об этом в «Фейсбуке» написал российский оппозиционер, координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший:

«Год назад на Немцовском форуме в Берлине был впервые показан наш фильм. Он так и называется – «Немцов». Российская премьера состоялась в Нижнем Новгороде 30 ноября (историки любят круглые даты: ровно за 25 лет до этого – 30 ноября 1991 года – указом президента РСФСР № 245 Борис Немцов был назначен главой администрации Нижегородской области). С тех пор показы фильма прошли в 33 российских городах – от Калининграда до Хабаровска, – и еще в 17 городах за пределами страны.

Сегодня мы выкладываем фильм в открытый доступ. Помимо него на сайте nemtsovfilm.com будут появляться дополнительные материалы – не вошедшие в фильм фрагменты интервью с его участниками.

Это фильм, которого не должно было быть. Не могу выразить никакими словами, сколько бы я отдал за то, чтобы его не было.

За время работы (чистой работы – год, но по известным причинам пришлось прерваться, поэтому получилось полтора) я узнал много нового. Оказывается, очень трудно снимать фильм о близком друге, которого убили. Приходилось тащить себя за волосы, чтобы не останавливаться, работать дальше. Я открыл новую глубину человеческой трусости: это когда люди, из соображений политической целесообразности, отказываются сниматься в фильме о погибшем оппоненте власти. Имена называть не буду. Бог им судья.

Но в то же время, – а это гораздо важнее, – я смог убедиться, что политические взгляды и человеческая порядочность никак не связаны. В фильме о Немцове вспоминают разные люди – с полярным отношением к 90-м и к сегодняшней власти; не только оппозиционеры, но и вполне себе встроенные в систему. И для меня было важно, что те, кто могли бы испугаться, не испугались.

Это фильм-портрет. Портрет человека таким, каким он был – без клеветы, без вранья, без пропагандистской шелухи, которой так много было в последние годы.

В этом фильме нет смерти. Нет Моста. Я не мог бы сделать иначе. И многие, не сговариваясь, говорят о Немцове в настоящем времени.

Я бесконечно благодарен всем, кто помогал мне в этой работе. Прежде всего – семье Бориса Немцова: за помощь, за советы, за бесценные архивы. Моим продюсерам – Ренату Давлетгильдееву и Марии Лекух, без вас я бы не справился. «Открытой России» и Михаилу Ходорковскому за поддержку проекта. Отдельное и самое большое спасибо – моей жене Евгении, чье терпение (теперь я это точно знаю) практически безгранично.

Везде, где мы показывали фильм, были полные залы. Люди приходили, интересовались, спорили, задавали вопросы, участвовали в дискуссии. Разные люди с разными взглядами. И это тоже – о нем. Он умел объединять людей, собирать их вместе. И он продолжает это делать и сегодня».