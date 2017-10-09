Каждого белоруса оставили без $200 пособия 13 9.10.2017, 12:26

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Убыточный госсектор собирает дань с населения.

Белорусский частный сектор совершенно не похож на украинский и российский. Он развивался в совершенно иных условиях и по другим принципам.

− Белорусский бизнес с 1996 по 2006 год формировался при среднем темпе инфляции 80% в год, при самых дорогих деньгах на постсоциалистическом пространстве. По исследованиям Бизнес-школы и Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента, в 2002 году стеклянный потолок для бизнеса был три миллиона долларов, — рассказал генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко на конференции Reshape 2017, организованной платформой «Ідэя», пишет сайт «Завтра твоей страны».

В таких условиях выживали и развивались экспортоориентированные производственные компании. Традиционно это были деревообработка, производство косметики, мебель, hi-tech. Белорусские продукты пользовались спросом на ближних рынках, которым подходило «европейское качество по китайской цене». Ключом к успеху таких компаний было качество и клиетоориентированность. Так зарождалась ценностная система белорусского бизнеса.

− Такая характеристика, как значимость качества продукции и услуги — у белорусов в разных отраслях это первый-третий приоритет. У украинцев и россиян он стоит в конце десятки приоритетов, — говорит экономист.

«Убыточные госпредприятия легче закрыть, чем приватизировать»

Белорусский частный сектор смог развиваться, несмотря на преграды. Но сегодня успех экономики в целом зависит от того, будут ли дешевые деньги, будет макроэкономика устойчивой или нет.

Одна из главных проблем Беларуси – неэффективный государственный сектор, который, по мнению Павла Данейко, уже проще закрыть, чем приватизировать.

— Проблема, которая стоит перед Беларусью, не уникальна. 30-40 лет назад Швеция была страной судостроителей и металлургов. Где сейчас эти люди? Что осталось от этих отраслей? Это нормальный процесс, когда одни предприятия закрываются, а другие открываются, одни отрасли сворачиваются, переезжают в другие страны, а на их месте вырастают новые. Для этого нужны социальные амортизаторы, система, когда людям обеспечивается возможность переквалификации, система поддержки безработных, − объяснил свое видение Павел Данейко.

Дальнейшее развитие белорусского бизнеса требует удешевления денег. Даже успешным компаниям нужны дешевые деньги, потому что они диверсифицируются, выходят на новые рынки, растут. И если в долгосрочном плане не обеспечить макроэкономическую устойчивость при дешевых деньгах, то рост экономики будет под большим вопросом.

— Если суммы, которые уходят на поддержание убыточных предприятий, сопоставить с суммами, необходимыми для создания системы поддержки безработных, то, по моим расчетам, пособие по безработице могло бы составлять сумму 200-250 долларов. С такими деньгами человек может какой-то период жить, пока он проходит ту же переподготовку, — считает экономист.

«Советский запас знаний подходит к концу»

Эксперты и представители бизнеса уже несколько лет говорят о том, что в разных отраслях экономики не хватает квалифицированных кадров. Профессиональная подготовка студентов высших учебных заведений часто не соответствует условиям и ожиданиям развивающегося и меняющегося рынка труда, весомая часть которого – частные компании.

— Последний опрос показывает, что самая большая проблема для локомотива экономики – успешных частных компаний – это подготовленные кадры и нехватка коммуникации с наукой, − говорит Павел Данейко. − Роль государства – инвестировать в образование и научные разработки, потому что тот советский запас уже подходит к концу.

Ссылаясь на теорию международной конкурентоспособности наций Майкла Портера, эксперт подчеркивает, что образование занимает важную роль среди традиционных факторов производства, формирующих конкурентные преимущества страны.

− Такие основные факторы, как базовое школьное и университетское образование, должно создавать государство. А уже что касается специализаций, кафедр, отдельных научных направлений, там более активно может участвовать частный сектор, − комментирует Павел Данейко.

Белорусские компании уже сотрудничают с отдельными университетами, принимают участие в подготовке студентов с ранних курсов, оплачивают практики. Но совместная работа государства и частного сектора пока «не тянет» на полноценное сотрудничество. По мнению главы Бизнес-школы ИПМ, сотрудничество государства с бизнесом в развитии определенных отраслей и профессий дало бы весомый результат в подготовке квалифицированных работников.