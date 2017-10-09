Брестчанка: Лукашенко до Бреста не доедет, на дороге бомба 4 9.10.2017, 12:39

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Стали известны подробности звонка «бдительной» жительницы Бреста.

9 октября суд Московского района огласил приговор по обвинению 49-летней жительницы Бреста в заведомо ложном сообщении об опасности, пишет tut.by.

10 августа, во время рабочей поездки в Брест Александра Лукашенко, женщина была пьяна из-за «жизненных трудностей»: говорит, с ней не рассчитался наниматель, и ей «захотелось кому-нибудь позвонить и выговориться». Она взяла мобильник своего сожителя и позвонила в 102. Дождавшись, пока сработает автоответчик, она извинилась и сказала, что «Лукашенко до Бреста не доедет», так как на пути его следования «заложена бомба».

Милиция быстро вычислила лжеминера и в отношении женщины возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.

«Суд Московского района признал жительницу города виновной и назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и обязанностью выполнить общественно-полезные работы сроком на 120 часов. Кроме того, ей назначили принудительное лечение от алкоголизма», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

На момент совершения преступления у женщины уже была непогашенная судимость за причинение легкого телесного повреждения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.