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Рост промышленного производства в Германии побил шестилетний рекорд

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  • 9.10.2017, 12:44
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Результат намного превзошел прогнозы аналитиков.

В августе немецкие предприятия нарастили объемы производства на 2,6 процента к июлю. Это самый значительный рост с июля 2011 года, сообщает dw.com.

Объемы промышленного производства Германии в августе выросли на 2,6 процента к предыдущему месяцу, сообщило в понедельник, 9 октября, министерство экономики и энергетики ФРГ. Это самый значительный рост за последние шесть лет.

Такой результат существенно превзошел прогнозы аналитиков, которые после июльского спада на 0,1 процента ожидали, что производство в августе увеличится лишь на 0,7 процента, отмечает агентство Reuters.

Автопроизводители Германии отличились

Одни только промышленные предприятия нарастили объемы производства на 3,2 процента. Одна из причин такого значительного роста состоит в том, что летние каникулы автопроизводителей в этом году пришлись по большей части на июль, а не на август, объяснил агентству dpa экономист Commerzbank Ральф Зольвен (Ralph Solveen).

Автопредприятия особенно отличились в последний месяц лета, увеличив объем производства на 10,8 процента, говорится в сообщении Минэкономики. Объемы производства строительных фирм, напротив, снизились на 1,2 процента.

"Благоприятный деловой климат и положительные тенденции в плане поступления заказов свидетельствуют в пользу продолжения хорошей промышленной конъюнктуры", - отметили в ведомстве.


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