Генпрокурор Украины: Вороненкова заказали по приказу ФСБ России 2 9.10.2017, 12:59

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Юрий Луценко

Юрий Луценко обнародовал подробности резонансного дела.

Убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова было совершено по приказу Федеральной службы безопасности России, заявил на брифинге 9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает gordonua.com.

По словам Луценко, показания Вороненкова в Украине по поводу дела беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и присутствия войск России в Украине вызвали "беспокойство в высших кругах Кремля".

"Руководство ФСБ подготовило действия по устранению чрезвычайного свидетеля из жизни", – сказал Луценко.

По его словам, исполнителем убийства выступил гражданин Украины Павел Паршов, а заказчиком – криминальный авторитет Владимир Тюрин, который был также мужем вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации" – добавил Луценко.

Он сообщил, что соответствующее уголовное производство передано в суд.

Агентство "Росбалт" со ссылкой на свой источник сообщало, что ГПУ ответила на запрос Генпрокуратуры РФ по делу Вороненкова. В публикации говорилось, что, по версии украинской прокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы организовали "вор в законе" Владимир Тюрин и неназванный "владелец банка в Крыму". Они якобы выполняли поручение российских спецслужб.

О причастности Тюрина к убийству Вороненкова до этого заявлял продюсер Валерий Сергеев.

Вдова Вороненкова, оперная певица Мария Максакова называла первый брак с Тюриным "роковой ошибкой". При этом певица сомневалась, что он мог быть заказчиком "каких-то таких вещей".

23 марта Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер, когда экс-депутат Госдумы РФ направлялся на встречу.

Охранник политика смертельно ранил нападавшего, но и сам получил ранение.

24 марта народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что убивший Вороненкова Павел Паршов – гражданин Украины, уроженец Севастополя, который прошел подготовку в школе для диверсантов в РФ, а затем поступил на службу в Нацгвардию Украины. В этот же день советник главы СБУ Юрий Тандит подтвердил, что убийца Вороненкова служил в Нацгвардии.

Также стало известно, что у убийцы Вороненкова был сообщник Ярослав Левенец, которого с 24 марта 2017 года Соломенское управление полиции Киева разыскивает по подозрению в незаконном обращении с оружием.

15 июня задержали активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко, который, по версии прокуратуры, "был водителем машины, которая привезла киллера на место преступления".

4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России.