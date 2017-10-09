Талер стал лауреатом Нобелевской премии по экономике 9.10.2017, 13:09

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Ричард Талер

Фото: University of Chicago

Теорию принятия решений Нобелевский комитет оценил в $1,1 миллионa.

В понедельник, 9 октября в Стокгольме представители Шведской королевской академии наук завершили «нобелевскую неделю», объявил лауреата премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Им стал американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена ему с формулировкой «за вклад в изучение поведенческой экономики». Размер премии составляет $1,1 млн, сообщает РБК.

В начале октября компания Clarivate Analytics (бывшее подразделение Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности) назвала возможных лауреатов Нобелевских премий по всем отраслям, в том числе по экономике. Кандидатами на премию были названы Колин Камерер и Джордж Левенштейн («за новаторские исследования в поведенческой экономике и нейроэкономике»), Роберт Холл («за анализ производительности труда и исследования рецессии и безработицы»), а также Майкл Йенсен, Стюарт Майерс и Рагурам Раджан (за исследование процессов принятия решений в корпоративных финансах).

Премия Нобеля по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий (по медицине, физике, химии, литературе и премии мира) не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Премия вручается с 1969 года, ее учредителем является Банк Швеции. Лауреатами премии стали 78 ученых. Большая часть лауреатов приходится на ученых из США (причем большая их часть работала в Чикагском университете).

В 2016 году премию присудили исследователям Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему (оба работают в США, в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте соответственно) с формулировкой «за вклад в теорию контрактов».