Глава профсоюза РЭП в Орше: Мы растем, а власть нервничает 1 9.10.2017, 13:32

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В стране готовятся очередные акции протеста против декрета о «тунеядстве».

Вчера в Орше около 21-30 был задержан председатель Оршанской организации профсоюза РЭП Александр Булавко.

Александр смог позвонить нескольким человекам, в том числе сотрудникам сайта orsha.eu.

По его словам, милиционеры задержали его во дворе жилого дома, когда он шел домой - задержание произошло совсем не далеко от дома в котором он живет сам. Пока что милиционеры подозревают, что руководитель профсоюза был выпившим и поэтому «шатался». При этом, Александр сам настоял на том чтобы его отвезли на соответствующую экспертизу.

Ранее Александр Булавко задерживался после весенних акций протеста и тогда приговаривался судом, как активный участник протестов, к суткам ареста. Сам Александр уверен в том, что это политическое задержание: во-первых, в стране готовятся очередные акции протеста против декрета о тунеядстве, во-вторых оршанская организация профсоюза очень быстро растет и его задержание может быть попыткой помешать обоим процессам. Кроме того, что Александр Булавко возглавляет оршанский профсоюз, он член партии объединенных левых «Справедливый мир».

По состоянию на 23-19 Александр сообщил, что после экспертизы его отпускают из милиции.