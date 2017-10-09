закрыть
9 октября 2017, понедельник, 17:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава профсоюза РЭП в Орше: Мы растем, а власть нервничает

1
  • 9.10.2017, 13:32
  • 1,963

В стране готовятся очередные акции протеста против декрета о «тунеядстве».

Вчера в Орше около 21-30 был задержан председатель Оршанской организации профсоюза РЭП Александр Булавко.

Александр смог позвонить нескольким человекам, в том числе сотрудникам сайта orsha.eu.

По его словам, милиционеры задержали его во дворе жилого дома, когда он шел домой - задержание произошло совсем не далеко от дома в котором он живет сам. Пока что милиционеры подозревают, что руководитель профсоюза был выпившим и поэтому «шатался». При этом, Александр сам настоял на том чтобы его отвезли на соответствующую экспертизу.

Ранее Александр Булавко задерживался после весенних акций протеста и тогда приговаривался судом, как активный участник протестов, к суткам ареста. Сам Александр уверен в том, что это политическое задержание: во-первых, в стране готовятся очередные акции протеста против декрета о тунеядстве, во-вторых оршанская организация профсоюза очень быстро растет и его задержание может быть попыткой помешать обоим процессам. Кроме того, что Александр Булавко возглавляет оршанский профсоюз, он член партии объединенных левых «Справедливый мир».

По состоянию на 23-19 Александр сообщил, что после экспертизы его отпускают из милиции.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям