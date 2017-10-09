Начало пожара в ТЦ «Синдика» в Москве сняли на видео 5 9.10.2017, 13:36

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Фото: РБК

Черный дым появился из-под стендов «Теплый пол».

Начало крупного пожара в ТЦ «Синдика» попало в объективы камер мобильных телефонов нескольких посетителей, сообщает ntv.ru.

Черный дым появился из-под стендов «Теплый пол». Автор одного из видео под ником kucheryashkad отметила, что пожарная сигнализация на клубы дыма не реагировала: «Поразило нас больше всего то, что, пока мы ходили по павильонам, в это время полыхал пожар, и ни одна сигнализация оповещения не сработала. Сначала мы почувствовали запах гари, потом увидели, как клубы дыма прорываются из под пола. На видео ясно видно, что паники нет и люди спокойно ходят и ничего не подозревают. Буквально через минут десять мы поняли, что пора уносить ноги, началась паника и люди начали искать выход».

Пожарная сигнализация в здании сработала с опозданием, не было никакой системы оповещения об опасности, люди искали выход в условиях нарастающего задымления самостоятельно, пишет НСН со ссылкой на свидетелей ЧП.

Крупный пожар в ТЦ «Синдика» возник в воскресенье. Огонь охватил практически все здание, произошло частичное обрушение кровли и стен. Известно о троих пострадавших. Рассматриваются несколько версий произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ. «Отрабатывается несколько версий пожара, в их числе и поджог. Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации», - рассказал источник ТАСС.