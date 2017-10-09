Минчанин с $200 долларами отправился в Китай автостопом 9.10.2017, 13:52

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Летом Владимир Левшин понял: жизнь требует перезагрузки.

Минчанин Владимир Левшин уволился, составил схему путешествия — и отправился автостопом в Китай. Больше месяца белорус шел и ехал, и когда до цели оставалось всего 50 километров, путешественнику не повезло: в Китае начали праздновать День образования КНР. Пограничный пункт, отмеченный в его маршруте, временно на замке, пишет tut.by.

С собой Владимир взял 200 долларов, которые очень быстро разошлись. Теперь он путешествует без денег. Фото из личного архива Владимира Левшина

Владимир сразу расстроился, потом разозлился — и наконец развернулся и дернул к знакомым в Алматы. А что паниковать? Всего-то 1500 новых километров к маршруту. Сейчас за окном у него +10, на большом диване в теплой квартире турист размышляет:

— Не люблю всех этих «из путешествия ты возвращаешься другим», — отдохнувший и выспавшийся смотрит он в камеру скайпа. — Проблемы были и остаются, просто время проходит, и видишь их уже иначе

— Тогда логичнее сидеть дома и выжидать.

— Нет, в дороге, когда с собой немного денег и ты не знаешь, что будет завтра, достигаешь внутреннего равновесия. Точнее, сначала стрессуешь, потом привыкаешь — и приходит покой.

— А дальше?

— Дальше крутишь головой по сторонам и замечаешь красивое. Я ведь по натуре комнатный зверек. За 30 лет жизни даже в Литву ни разу не съездил, — начинает он свою историю. — А потом в 2016-м мы с подругой рванули «дикарями» в Малайзию и Таиланд. Внутри что-то «поломалось», и до меня дошло: кроме Минска, есть еще весь земной шар. Вернулись, год жил на паузе, работал чайным мастером, но понимал, чего-то не хватает. И тут знакомая предложила новую авантюру. Мы сделали визы в Китай и собрались в кругосветку. Потом, правда, из-за разногласий с проекта я слетел, а запал остался.

И Владимир решил: сам поеду. Не так далеко, но надолго. Перекроил маршрут, приблизил его к Шелковому пути и полному безвизу, а старт назначил на 24 августа. Почему на 24-е? Хотел убежать от осени. Осень, правда, была не согласна. Прощался с теплым Минском, случилось +10, погулял по солнечному Воронежу, хлынул дождь. Отдых в жарком Волгограде вообще закончился грозой. И так до самого Казахстана.

«Покатался на подземном трамвае, семечек лотоса поел»

Впрочем, если думать, что плохая погода — хорошая примета, то Владимир счастливчик. И ведь сразу ему действительно везло.

Из записи Владимира в соцсетях: «Это Адик, каракалпакский узбек из гильдии местного «Зеленстроя». Следит за исправностью фонтанов на площади, где я приземлился попить чаю». Фото из личного архива Владимира Левшина

— 24 августа я обнаглел до такой степени, что зашел на БлаБлаКар (сайт, где ищут попутчиков. — Прим. TUT.BY), нашел машину до Воронежа и попросил человека взять меня бесплатно, — рассказывает Владимир. — Это был чеченец, который ехал из Парижа в Грозный. Во время войны они с семьей эмигрировали во Францию, и теперь он периодически гоняет на родину.

Расстояние 6500 километров для него вообще не проблема. Даже в гостинице не останавливается. Чувствует, что устал, пледик накинул, 40 минут подремал — и дальше за руль.

Воронеж Владимира тоже впечатлил — современный город. Тут, кстати, когда-то вырос отец туриста и похоронен Юрий Хой — лидер группы «Сектор Газа».

— Сходил к нему на могилу, на этом, думаю, моя воронежская миссия была выполнена, — делится впечатлениями путешественник и говорит про метротрам. Это в Волгограде метро такое, где вместо поездов трамваи.

— Я вышел на проспект, там типичный спуск в метро, стеклянные двери, турникеты, которые, правда, не работают, — вспоминает свою первую поездку на нестандартном транспорте Владимир. — Кассы закрыты. Интереса ради подхожу к какой-то женщине, спрашиваю: «А где проезд оплатить?» Она на меня смотрит: «Как где? В вагоне у кондуктора». И тут я заподозрил неладное. Спускаюсь на перрон, а рельсы вровень с ним. Издалека шум, гам, фонари — и выезжает трамвай. Двухвагонный такой, со стоящим внутри кондуктором. Можно, говорю, билетик?

Экспериментальным путем путешественник выяснил, что под землей спрятаны всего пять станций. Остальные, как и полагается трамваю, проходят по городу.

Метротрам не единственное, с чем уже пришлось экспериментировать. В Астрахани хозяин рыбацкого хостела возил его на затоку Волги, угощал семечками лотоса.

— Их еще едят буддистские монахи, — рассказывает Владимир, который в Таиланде уже пробовал подобную экзотику.

— И как?

Из записи Владимира в соцсетях: «В Чагане меня ждал Марат, владелец рыбацкого хостела на берегу Волги. Рыбаков принимает для кармана, путешественников — для души. На несколько дней «вписался» в гостевом домике по соседству с семьей из Москвы и очаровательной парижанкой Лаурой».

— Не очень, — отвечает и продолжает. — С нами плавала еще француженка Лаура. Она к Марату уже третий раз прилетает. Чуть позже в Средней Азии я очень часто встречал французов и японцев. Почему их сюда так тянет, я не разгадал. Но помню, гуляли с японкой по старому узбекскому городу Хива, а она только и успевала со своими здороваться. Сама была в шоке от их количества.

«Два дня возил меня как диво-дивное родственникам и родителям показывал»

За месяц Вова побывал в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане.

— Всем, кто восхищен грузинским гостеприимством, советую хоть раз доехать до Узбекистана, — называет он еще одну страну из маршрута. — Тут у меня до кауча (сайта, где бесплатно приглашают путешественников на ночевку. — Прим. TUT.BY) даже руки не дошли: все сами к себе звали.

В небольших городах и деревушках, говорит, местные туристам проходу не дают. Раз ты у них в стране, значит, ты у них в гостях.

— «Ас-саляму алейкам, брат», — первое, что услышал, когда сошел с фуры в Нукусе. И чувствую, какой-то мужик меня за рукав дергает, в дом зовет. А я-то и не против, мне бы и постираться уже не помешало. Усадил на топчан, принес чай с лепешкой. А потом два дня возил меня как диво-дивное родственникам и родителям показывал.

— А от тебя что требовалось?

— Быть дорогим гостем и есть.

Из записи Владимира в соцсетях: «Сегодня мне показали священную гору Сулайман-Тоо. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, лекарство от тысячи болячек. Местные верят в целебные свойства каждой дыры, каждого камня в горе. Есть дыра, помогающая аисту поскорее прилететь в семью, есть до блеска отполированная плита для лечения позвоночника. Если по ней прокатиться семь раз, то спина будет как новенькая! И целый день этот чудо-камень шлифуют и стар, и млад! Я вот за вечер вылечил спину, исцелился от бесплодия и подлечил зрение».

Есть приходилось жирно и мучное. Никаких излишеств — просто в Средней Азии кухня такая: лепешки тонкие и лепешки толстые, в Ташкенте в плов добавляют горох, в Самарканде — кукурузу и изюм. С таким рационом, смеется Владимир, он ничуть не похудел.

— К угощениям в каждом регионе добавляют: «Лучше нашего рецепта не найдешь» и поплевывают в сторону соседей, — показывает, как это происходит, Владимир. — Но, если честно, я бы сейчас полжизни отдал за кусочек бородинского.

Но хлеба нет, а вот зрелищ — пожалуйста.

— Зодчество в Узбекистане невероятное, как из «1000 и 1 ночи», сначала смотришь — глаз не оторвать, — путешественник предлагает глянуть его фото в соцсетях. — Потом понимаешь, где-то я уже это видел, и это. Мечети, минареты — все тут как-то похоже, словно по одному макету построено. Даже снимать неинтересно.

Из записи Владимира в соцсетях: «В Самарканде все началось с плова. Только здесь мне показали, как правильно выкладывать слоями ингредиенты. Рис, морковь, мясо. Контрольным выстрелом Самарканда стала кукуруза с изюмом».

— Архитектурное дежавю?

— Ага, к счастью, вокруг деревья и кусты.

— А раньше они где были?

— В казахских степях их очень не хватало, — не скрывает эмоций Владимир. — Зато обзор там нереальный. На горизонте появляется город, вот-вот, думаешь, подъезжаем, а до него, оказывается, еще километров 30. Тут, кстати, я впервые увидел верблюдов. Увидел, и до меня дошло, насколько же далеко я забрался от дома.

— Стало страшно?

— Наоборот, интересно. Вообще, когда выезжал из Минска, боялся только одного — как я буду сам путешествовать. А отпилил 2000 километров и понял: ездить одному — идеальная форма путешествия. Когда понимаешь, что не на кого положиться — это сильно дисциплинирует. Да и с безопасностью в регионе, как по мне, все в порядке. В Ташкенте на ней все вообще помешаны. В метро, например, двойной контроль. Сначала проверяют на входе, потом — перед турникетами. Добрался до Таджикистана, сам попал на милицейские радары.

— Почему?

— Большинство местных здесь гладко выбриты. Идейные бородачи тут первые кандидаты в ИГИЛ. Вот и меня приняли за террориста.

— И?

— Остановили машину, которую я застопил. Вывели на проверку, я уже испугался. А они глянули документы и отпустили.

«Посадили к таксисту и оплатили машину до нужного города»

Таджикистан запомнился путешественнику и самым быстрым прохождением границы: «сфотографировали и пожелали счастливого пути». Кыргызстан же стал первой страной, где у Владимира «случился облом с жильем». Хозяин квартиры, с которым договаривался, уехал, и белорусу пришлось спать в аэропорту. Хотя вообще не скрывает: за всю дорогу снимать хостелы приходилось редко. Местные, которые встречались на пути, почти всегда звали к себе просто так.

Из записи Владимира в соцсетях: «В тени +38. Мана-сан и Вова-сан погнали осматривать Ичан-Кала, окруженный мощными стенами исторический внутренний город Хивы в Узбекистане».

— Люди попадаются разные, — делится наблюдениями Владимир. — Перешел, например, таджикскую границу, и тут мужик: «Давай подвезу». Я: «Денег нет». Ничего, отвечает, спрашивает нужный мне город и привозит на вокзал. Я не понимаю, что произошло, а до него не доходит, где расчет. Еле отбился. Вышел на трассу, торможу машину, там парень с девушкой. «Подбросите?» — интересуюсь. Садись, отвечают, и тоже везут на вокзал.

— Зачем?

— Посадили меня к таксисту и оплатили машину до нужного города, — не без юмора продолжает белорус.

Из записи Владимира в соцсетях: «Отправляю вам маляву из Зиндана — традиционной тюрьмы-темницы в Средней Азии. Ее построили в XVIII веке. Арестанты здесь чалились в ямах диаметром 6 метров. Баланду им опускали на веревках».

А впереди были горы. По пути в город Айни Владимир попал в горный перевал. Ширина дороги — две полосы. Справа обрыв, и никаких ограждений. Ехал белорус на фуре.

— Страшно, но безумно красиво, — рассказывает. — У меня ноги дрожат, а дальнобою все равно, маневрируют так, что колесо на уровне обрыва. Когда матери видео сбросил, у нее чуть сердце не остановилось. А я успокаиваю: «Мама, не переживай. В горах, как в Беларуси, всюду картошку и яблоки продают». Да я серьезно! Многие горцы этим торгуют, — сам смеется и переводит беседу. — А как там на родине дела?

Из записи Владимира в соцсетях: «Ну вот когда не валит дождь, осенняя Киргизия прямо ж красавица!» Фото из личного архива Владимира Левшина.

— Градусник показывает +8.

— Холодно будет возвращаться, — улыбается и намекает, что рядом теплый Вьетнам. — Думаю, может, еще туда сгонять. Посмотрим, но пока ноги держат, пока есть силы и возможность, есть только «алга», только вперед.