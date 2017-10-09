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Лукашенко предупредили: Каждая осень может быть последней

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  • 9.10.2017, 13:57
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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Протестные настроения белорусов достигают точки кипения.

В связи с ростом недовольства действующей властью активисты интернет-сообщества «Движ «Баста!» предупредили белорусского правителя «Каждая осень может быть последней».

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.


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