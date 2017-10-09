Квартиры в «доме Чижа» продают в два раза дешевле 11 9.10.2017, 14:29

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Почему так подешевел комплекс «У Троицкого»?

«Дом Чижа» — «У Троицкого» — самый узнаваемый жилой дом Минска. Квадратные метры в нем изначально продавались по 3000 долларов. Но сейчас в нем появились квартиры, где цена квадратного метра вдвое ниже. Почему так подешевел «Дом Чижа» и собирается ли «Трайпл» оставаться в строительстве, tut.by выяснял в беседе с начальником отдела продаж Павлом Протасовским.

1. Откуда появились эти квартиры?

— Эти квартиры изначально не были проданы, поскольку мы не имели возможности их продавать, — объясняет Павел Протасовский. — В 2015 году они были обременены залогом банка, затем на них был наложен арест, арест был снят, потом был запрет судебного исполнителя на их отчуждение до разрешения ситуации с крупным кредитом. Банк (залогодержатель) не давал согласия на их продажу. На сегодняшний день все проблемы решены.

Это такие же квартиры, как и все остальные в доме, со своими особенностями и преимуществами по конфигурациям и планировочным решениям, в них абсолютно нет каких-либо проблем.

2. Почем квадратный метр в «освобожденных» квартирах?

— Средняя цена — 1500−1600 долларов, в зависимости от типа квартир, грубо говоря, их четыре — 115, 130, 160 и 270 квадратных метров. Квартиры площадью 115 и 160 квадратных метров не выходят окнами на Свислочь, и в зависимости от этажности они будут стоить от 1400 до 1600 долларов за квадратный метр. Чем выше этаж, тем лучше вид на Оперный театр и тем дороже метр.

Квартиры площадью 130 и 270 квадратных метров — на высоких этажах, выходят окнами на Свислочь и проспект Победителей, их мы предлагаем по 1700 долларов за квадратный метр.

Когда люди покупают квартиру, большая часть хочет иметь именно этот вид из окон. Но, по сути, уже через несколько месяцев жизни в квартире с красивым видом он перестает быть для человека таким уж ценным. Мало у кого есть время ежедневно любоваться происходящим за окном — в лучшем случае он демонстрируется гостям, да и собственно кроме вида, у остальных квартир также по-прежнему куча преимуществ, это тот самый дом, в том самом месте, с той самой инфраструктурой, теми же соседями, подземным паркингом, и я считаю, средняя цена 1 кв. м $ 1500−1600 — вполне честная за такой продукт в таком месте на сегодняшний день.

Мы также планируем запустить специальную кредитную программу с БПС-Сбербанком. Ставку точно будем знать ближе к концу недели, и она будет очень привлекательной — такой в Минске еще нет. Она будет меньше 6% в первый год пользования кредитом, и ставка рефинансирования плюс два процента — в последующие годы.

Этот вид считается не самым престижным, и квартиры с ним оценены в 1500—1600 долларов за квадратный метр

— Любопытно, что самые дешевые ставки будут предложены не самым бедным людям. Которые, собственно, обычно обходятся без кредитов.

— Для данного сегмента покупателей часто важен вопрос времени «вывода» денег из бизнеса либо продажа иных активов с целью оплаты покупаемой квартиры, вот это тот самый случай и, как нам кажется, весьма комфортная возможность привлечь деньги по такой низкой ставке.

— «Трайплу» принадлежит «бюджетный» 8-й подъезд дома. Будете продавать там квартиры?

— Есть еще 10 квартир небольшой площади (порядка 70 квадратных метров), они с выполненной отделкой, мебелью и техникой. Да, они сейчас заселены, в них в основном проживают наши сотрудники. Мы пересмотрели нашу корпоративную политику и пришли к выводу, что проще будет для командировочных что-то арендовать в Минске, чем замораживать активы. Так что позже они будут выставлены на продажу.

3. Какие проекты доводит до сдачи «Трайпл»?

— Большой проект — «ЖК Лiпень». Там всего 6 домов, 4 из них уже заселены, в строительстве находятся два, один построен на 50%, второй — на 20%. Там очень хорошо идут продажи. Это экономкласс, и успех его продаж обеспечивают доступные кредитные ресурсы, первый год — под 7%. Достроен и практически продан «Логожеск» — там остались один коттедж и два участка. Достраивается «Престижино» — у нас там функция заказчика.

— Были большие планы на застройку территорий вынесенных из Минска военных городков. Но в последнее время ничего не слышно. Свернули планы?

— Нет, не свернули. Планы существуют, но временных рамок их реализации я пока назвать не могу. Мы прорабатываем эти проекты, но решение о том, в какие именно сроки будут осваиваться эти участки, пока не принято.

— Строительство — выгодный сегмент работы «Трайпла»?

— Выгодный. Но большинство проектов — это реализация указа Лукашенко от 2008 года, в рамках которого «Трайпл» обязался передислоцировать воинские объекты, построить определенное количество жилья для военнослужащих, взамен получил право на строительство коммерческих объектов на землях Минобороны. То же «Престижино» стоит на землях Минобороны. На Востоке «Ліпень» тоже строится на участке, принадлежавшем Минобороны.

4. «Трайпл» будет что-то строить в центре? Вы не участвуете в аукционах по площадкам в центре

— Нет, своих участков под застройку в центре у нас нет. В аукционах мы не участвуем, поскольку не видим интересных предложений с точки зрения экономики.

К примеру, возьмите троллейбусный парк на ул. Красной. За участок нужно заплатить 9 млн долларов. Около 7 млн обойдется освобождение участка (снос строений и перенос сетей). Плюс затраты на необходимую инфраструктуру (детский сад и пр.), с учетом налогов точка безубыточности получится 15 млн. Для того чтобы проект был интересен своей целевой аудитории, нужна невысокая плотность, комфортная дворовая территория, достаточный паркинг. Разумно взять для сравнения проект-аналог, схожий по размеру участка, например, ЖК «Престижино» — ориентировочно 6,5 га. Общая площадь квартир в «Престижино» — 27 000 кв. м. Вот и получаем результат 550 $/кв. м — это только понесенные затраты на участок! Прибавляем затраты, необходимые непосредственно на строительство домов, сетей, благоустройство, затраты на паркинг, который никогда не окупается и соответственно формирует для застройщика убытки — выходит еще порядка 1200 $/кв. м. Вот и получаем минимальную сумму затрат — 1800 $/кв. м. И это без прибыли застройщика. Такая грубая арифметика складывается в любой застройке в центре Минска.