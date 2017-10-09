Украинцы: Белорусы наши братья, но Россия воспринимает эту страну как свою вотчину 3 9.10.2017, 14:59

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Как должны развиваться отношения между Беларусью и Украиной.

Беларусь – это территория, где свободно действуют российские спецслужбы, так считают украинцы. Как они относятся к Беларуси теперь, после учений «Запад»? Почему белорусский МИД троллит Украину? Об этом – в интервью Дмитрия Мицкевича с Михаилом Самусем, заместителем Центра исследований армии, конверсии и разоружения в Киеве, пишет сайт телеканала «Белсат».

- Как белорусы в данный момент воспринимаются в Украине в контексте учений «Запад -2017». Какое отношение к нам на международной арене?

- Беларусь много потеряла. СМИ представляют очень контрастной картину, которая иногда отличается от действительности, но все же больше идет в тренды, которые присутствуют в политической жизни. Различные провокации, в том числе похищение Павла Гриба, свидетельствуют о том, что Беларусь может контролировать ситуацию у себя под влиянием России, которая в Украине имеет статус «страны-агрессора». Конечно, все эти факторы добавляют негатива в восприятие Беларуси. Если спросить обычного украинца, что он думает о Беларуси, он ответит, что это наши друзья и братья, но Россия сейчас воспринимает эту страну как свою вотчину.

- Вы уже упоминали о деле Павла Гриба. Как это похищение воспринимается в Украине? Каким образом его подают в информационном пространстве? И как в связи с этим выглядит Беларусь?

- Естественно, этот инцидент у нас воспринимают негативно: как одно из целого комплекса действий российских спецслужб по задержанию украинских журналистов, активистов, крымскотатарских активистов, политиков и так далее.

Если абстрагироваться от того, что это произошло в Беларуси, это поступок России как «страны-агрессора» против Украины. Но важный аспект, что это произошло на территории Беларуси. Если Украина заявила, что Павел Гриб легально перешел границу Беларуси, а потом исчез, то ответ МВД Беларуси восприняли в Украине очень негативно.

Их реакция напоминала троллинг в стиле Марии Захаровой, с шутками и желанием уколоть украинскую сторону, мол парень пошел гулять, к девушке, всякое случается. На самом деле это очень серьезный случай.

Беларусь в Украине сейчас воспринимают как территорию, на которой свободно действуют российские спецслужбы. Даже министр иностранных дел Климкин заявил, что он не советует украинским гражданам ездить в Беларусь, так как он не гарантирует, что это безопасная территория, так как вероятно там свободно действуют российские спецслужбы. От них можно ожидать чего угодно по отношению к украинским гражданам, потому что у нас фактически продолжается конфликт.

- Что, по Вашему мнению, нужно сделать Беларуси, чтобы улучшить эту ситуацию? Как из этого выйти и сохранить лицо?

- Ситуация серьезная, и для Беларуси это очень трудная задача. Надо сохранить лицо с точки зрения союзника Москвы в рамках союзного государства и ближайшего геополитического партнера. Нельзя просто сказать: «Действительно, на нашу территорию легально приехал гражданин Украины Павел Гриб, а потом он исчез, и нашли его в СИЗО на территории Российской Федерации. Мы требуем, например, открытого процесса и информации со стороны России. Мы полностью готовы сотрудничать с украинской стороной». К сожалению, этого пока не произошло. По крайней мере, открытой такой коммуникации нет, в информационном пространстве Беларуси такой позиции нет.

В результате появляются подозрения, что то ли Беларусь сотрудничает с Россией, то ли она действительно не имеет смелости озвучить подобную позицию.

Наиболее продуктивным для Беларуси сейчас было бы проявить открытость и заявить о том, что она готова максимально содействовать в решении этой проблемы.

Известно, что Беларусь не может освободить украинского гражданина из СИЗО России, но она может заявить, что понимает ответственность за то, что господин Гриб был похищен с белорусской территории, и поэтому она готова, например, создать коммуникационный канал между Москвой и Киевом для переговоров. Пока этого она не сделала, сохраняется неприятный осадок к руководству Республики Беларусь в информационном пространстве.

Я не в состоянии сказать о том, что происходит между руководством Украины и Беларуси, но судя по не совсем соответствующему тону МВД Беларуси, не думаю, что существует какая-то хорошая коммуникация между МИД обеих стран.

- В этом контексте интересен вопрос перспектив отношений между Беларусью и Украиной.

- Россия будет играть на повышение ставок, ей невыгодно сближение Беларуси и Украины. Беларусь для России является важнейшим геостратегическим элементом концепции развития расширения своего влияния не только на постсоветском пространстве, но и на европейском континенте. Подозреваю, что Россия будет активно добиваться, чтобы ухудшить наши отношения. Будут провокации не только в информационном, но и в фактическом плане, например, проезд колонны «НОД» по Минску, или приезд Кадырова.

Эти сигналы, которые имеют место не только в информационном, но и в реальном политическом пространстве, будут для Киева не очень позитивными. Они свидетельствуют о том, что Беларусь находится под влиянием Российской Федерации. Хотя в интересах Украины сближаться с Беларусью, с нашим исторически ближайшем союзником и партнером. Формирование близких отношений между нашими странами могло бы вообще изменить баланс сил на континенте. Нам было бы легче решать свои экономические и геополитические проблемы.

К сожалению, сейчас это невозможно, так как мы имеем совершенно разные отношения с главными игроками на нашем континенте и в мире. Украина находится в состоянии войны с Россией, Беларусь имеет союзнические отношения с Российской Федерацией. Мы идем к союзу с США и НАТО, с которыми Беларусь в рамках Союзного государства с Россией находится в очень напряженных отношениях, которые будут ухудшаться с усилением санкций против России. Поэтому в ближайшие времена надеяться на то, что наши отношения улучшатся — маловероятно.