Синоптики рассказали о погоде на неделю 9.10.2017, 15:17

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В Беларуси на этой неделе ожидается дождливая и ветреная погода.

Об этом tut.by сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В начале недели погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты.

Во вторник, 10 октября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидаются дожди. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2...7°С, во второй половине дня повысится до +6...11°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В среду, 11 октября, на большей части страны пройдут дожди, в отдельных районах — сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +2...8°С, максимальная днем +7...13°С.

12 октября, в четверг, погоду в основном обусловят атмосферные фронты, лишь днем в южных районах скажется влияние теплых воздушных масс. Ночью в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем на большей части территории дожди. Днем по западу в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +2...8°С, максимальная днем +8...14°С, по югу до +16°С.

В пятницу, 13 октября, на большей части территории Беларуси прогнозируются дожди и порывистый ветер. Температура ночью +4...9°С, днем +7...13°С.