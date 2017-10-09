Антон Геращенко: Цель заказчиков Вороненкова – запугать российских политиков и бизнесменов 9.10.2017, 15:34

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Российские спецслужбы имели четкий план действий.

Об этом на своей cтранице в «Фейсбуке» написал Народный депутат Украины от «Народного фронта». Член коллегии МВД Украины:

- Как я и предположил еще в день убийства Дениса Вороненкова, его заказчики действовали по указке российских спецслужб.

Сегодня мою версию в полной мере подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Следствие получило неопровержимые доказательства того, что заказчиком убийства был бывший гражданский муж Марии Максаковой, известный криминальный авторитет, «вор в законе» Владимир Тюрин.

Ни для кого не секрет, что российские, а ранее советские спецслужбы, активно использовали криминалитет, воров в законе, урок, для прикрытия расправы с неугодными инакомыслящими под уголовные, а не политические убийства.

Именно так было решено поступить и в случае с уничтожением бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, который осмелился пойти против системы и дал показания против путинского режима украинской прокуратуре.

Главной целью заказчиков, управлявших своими марионетками, было запугать российских политиков и бизнесменов, которые продумывали о том, чтобы последовать за Денисом Вороненковым и Марией Максаковой и получить убежище в Украине.

Лучшей памятью для смелого и хорошего человека Дениса Вороненкова было бы то, что украинские власти не станут бояться принимать на своей территории других россиян, которые захотят пойти в открытую против путинского режима.

Обеспечат им убежище и поддержку, для того чтоб они помогли нам своими знаниями, умениями, информацией выстоять в этой жестокой гибридной войне.

А не так, как получилось в случае с Денисом Вороненковым.