Северная Корея: Чем живет «страна вождей» 9 Роман Бочкала

9.10.2017, 16:12

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Фото: Global Look Press

История одного путешествия в Пхеньян.

Итак, день первый

Перелет Пекин-Пхеньян. Северокорейские авиалинии. ТУ-204. Никогда не видел таких пустых самолётов. 7 пассажиров. Двое из них сидели отдельно, а к остальным подсели стюардессы и всю дорогу с улыбкой следили, чтобы никто ничего не сфотографировал.

В миграционной карте, которую нужно было заполнить на борту, указано, что запрещено ввозить какую-либо литературу о КНДР и Южной Корее, порно и, если ты журналист, то обязан об этом сообщить.

Прилетели. Проверка в аэропорту оказалась не такой страшной, как описывали. Телефоны не забрали и не проверили содержимое. Просто записали количество – два штуки. Уточнили, имеются ли книги. Честно признался, что при себе было три. Каждую перелистали, перевели название и вернули. Ноутбук не проверяли.

Украинцы здесь – редкие гости. Нас воспринимают, как часть России. Те, кто знают о конфликте, не понимают, почему мы "повздорили". Некоторые думают, что мы ещё в Советском Союзе. Америка – лютый враг. Демонстрация ненависти к американским империалистам всячески поощряется вышестоящими товарищами.

Никакой Северной Кореи не существует. Здесь обижаются на такое определение. Есть Корейская Народно-Демократическая Республика. И есть "фракционеры" из южной части корейского полуострова, захваченные кровавой штатовской кликой. Задача сознательного севера – освободить южных братьев.

Возложение цветов Великому Вождю Ким Ир Сену и его сыну Великому Руководителю Ким Чен Иру – то, "с чего начинается Родина" и поездка в "великую страну". На вопрос, сколько бронзы ушло, дабы изваять великанские статуи, гид ответила образно: столько же, сколько весят все сердца корейского народа.

Приставили троих сопровождающих. Женщину – партийную, идеологически подкованную идеально. Мужчину – погоны прям светятся из-под гражданского пиджака. И водителя, который, как мне показалось, был "старшим группы". Общаться с местными можно было только через них.

В КНДР четыре телеканала. Все государственные. Новости каждый вечер в 20:00. По воскресеньям – международное обозрение. Радио – проводное. Дикторы общаются с народом языком лозунгов и партийных штампов, опираясь исключительно на официальные заявления партии. Есть несколько центральных газет. Но о них – чуть позже.

Северные корейцы любят сидеть на корточках: вдоль обочин, в ожидании транспорта, ремонтируя дорогу. Просто встретив знакомого на улице, собеседники вероятно предпочтут присесть и затянуть по сигаретке. В ногах правды нет – это точно про жителей КНДР.

Курят корейцы везде. В официальных учреждениях, магазинах, больницах. Табачный дым никого не смущает. В СССР, судя по фильмам, такое было 70 лет назад.

Отель для иностранцев порадовал наличием магазина для иностранцев с заморскими товарами для иностранцев, правда по местным нереальным ценам. Стало ясно – с голоду можно умереть только если закончатся деньги.

Есть горячая вода. Электричество во многих районах отключают с 22:00 до утра. Но очаги иностранного присутствуя не гаснут даже ночью. Их озаряют с помощью генераторов и автомобильных аккумуляторов. Уличные лампы кое-где тускло светят.

Интернета нет. Но в отелях для иностранцев разрешено отправлять электронные письма со специального компьютера. Корейцам тоже можно пользоваться e-mail, но по предварительной заявке – за двое суток до дня отправки.

Приезжие сим-карты не пашут. Мобильная связь исключительно местная. Два оператора. Работают районировано, в масштабах провинции, где зарегистрирован абонент. Из-за границы на корейские номера дозвониться невозможно.

В три часа ночи, когда один из туристов решил прогуляться, гид уже ждал его в фойе. Смена часовых поясов, говорит гость, хочу свежим воздухом подышать. Не надо – вернитесь в номер и откройте окно.

День второй

В 6 утра – гудок. Страна просыпается и идёт на работу. Трудящихся провожают на службу женщины с красными флагами в зелёных костюмах. Как нам объяснили, это безработные. Они улыбаются и машут в знак солидарности с трудящимися ровно в 07:30.

Кофе – дефицит. Только на завтрак, всегда за отдельную плату и, в основном, растворимый. Молоко исключительно сухое.

В Северной Корее вообще нет молока. Как и практически нет мяса. Местные его категорически не едят. За исключением продвинутых слоёв населения. Для заезжих туристов тоже находят. Связано это с тем, что, по сути, в КНДР нет животноводства. Местность – горная. Каждый пригодный кусок земли засевается рисом, кукурузой или пшеницей.

Собак едят редко. Утверждают, что ферм для их выращивания в кулинарных целях, не существует. Но потом я выяснил, что спецпитомники все же есть. Туристам собачатину не предлагают. И тему эту не поднимают. Местные приправы по вкусу примерно, как в китайских ресторанах. О существовании "корейской морковки" в самой Корее не знают. Здесь маринуют капусту – кимчи.

В Пхеньяне несколько магазинов с пристойным ассортиментом. Сугубо для иностранцев и обеспеченной партийной прослойки. На местную зарплату в них можно ходить на экскурсию. На прямой вопрос корейцам, какая у вас зарплата, звучал ответ: я не понял вопрос.

Свозили в деревню, где родился Ким Ир Сен. Важный ритуал. Здесь вам покажут глиняную хижину с соломенной крышей. И расскажут, как Великий Вождь в 11 лет начал творить революцию. Детство "Восходящему Солнцу" заменила освободительная борьба. Описание этапов становления Отца Нации напоминает житие святых. Отношение к Ким Ир Сену в КНДР, как к Мессии.

По поводу идей чучхе. Многие, наверное, слышали о них, но мало кто знает суть. Лёгенький ликбез. Чучхе – древнекорейская философия. Её суть в том, что человек – творец своей судьбы. Центр вселенной, способный самостоятельно управлять судьбой. Ким Ир Сен приправил учение соусом коммунизма. Он хотел уйти от марксистско-ленинской и китайской доктрин. И вспомнил о чучхе.

В чучхе кроется природа корейского атеизма. Коммунистические вожди заменили Бога. В учении сказано: "наивно полагать, что при таком развитии науки и техники, кто-то решает всё, сидя на небесах". До этого корейцы были буддистами.

Идеи чучхе реализуются с помощью политики сонгун, придуманной Великим кормчим. Суть – всего нужно добиваться, опираясь на собственные силы. Не ждать помощи и быть готовыми терпеть лишения. Сонгун – руководство к действию во всех сферах жизнедеятельности. Касательно военных вопросов, говорится, что не существует отдельно народа и армии. Есть единый вооружённый народ. Улицы Пхеньяна это подтверждают.

У Северной Кореи одна из самых больших регулярных армий: 3 миллиона штыков. При населении 28 млн.

При этом нигде не встречал перемещения военной техники. Возможно, она происходит ночью или по отдельным дорогам. А вот пехоты – просто тьма. Военные городки – на каждом шагу. Военные живут в убогих землянках казарменного типа. Снимать их запрещено. Местами строятся городки нового типа, напоминающие советские.

В Центре достижений науки и техники по центру здания стоит баллистическая ракета. Третья. Успешно поразившая на учениях воображаемую цель. Смертоносному стержню поклоняются, словно древним фаллосообразным изваяниям. Корейцы мечтают, чтобы ракета наконец полетела за океан и уничтожила заклятого врага.

При всём корейском безбожии, в Пхеньяне действует православный храм. Понятное дело, московского патриархата. В каком звании отец Фёдор, спрашивать не стал. Хотя очевидно, что служит он не только церкви. Построить храм было решено после встречи Путина с Великим Руководителем Ким Чен Иром. По выходным в храм приходит до 100 человек. В основном все из российского посольства.

Сходили в цирк. В Северной Корее великолепные акробаты. Демонстрируют чудеса владения телом. Жаль, что снимать их и фотографировать строго запрещено. Мир бы восхитился.

В Пхеньяне есть метро. 26 километров пути, 7 остановок, две ветки. Глубокие помпезные станции в стиле киевских "Золотых Ворот". В вагонах – портреты Вождей.

Новости народ узнаёт из газет. Они на стендах на станциях метрополитена. Электронная газета по северо-корейски – это сфотографировал стенгазету и позже прочёл с экрана смартфона.

Каждый час на центральном вокзале играет реквием. Днём и ночью. И так будет вечно. Все дело в том, что товарищ Ким Чен Ир умер в поезде. В своём спецвагоне, подаренном Сталиным. Проходя вокзал во время скорбной музыки, желательно плакать.

Роман Бочкала, «Новое время»