Белоруски завоевали «золото» в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Испании 9.10.2017, 16:33

Основные конкурентки белорусок из Китая заняли второе место.

Белоруски Татьяна Петреня и Мария Махаринская завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Вальядолиде, сообщает «Прессбол».

В финале соревнований в синхронных прыжках Татьяна Петреня и Мария Махаринская заработали оценку 48,500 балла. Основные конкурентки белорусок Ксюинь Жу и Шоули Жу из Китая заняли второе место — 48,100. Тройку замкнули Мари Юбер и Леа Лабруссе из Франции — 47,850.

В индивидуальных прыжках Татьяна Петреня заняла на испанском этапе Кубка мира третье место — 56,415 балла. Белоруску в итоговом протоколе опередили китаянка Ксюинь Жу (57,755) и россиянка Яна Павлова (56,795).

В мужских соревнованиях Владислав Гончаров со вторым результатом прошел в финальное выступление, но в основной стадии турнира не смог подняться на пьедестал.