СК: Задержанный в Витебске священник-сутенер вербовал белорусок через интернет 4 9.10.2017, 16:56

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Фото: Пятый канал

Завершилось расследование по делу российского священника, обвиняемого в сутенерстве.

Следователи установили, что 39-летний иерей храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Николай Киреев перед приездом в Витебск завербовал девушек для занятия проституцией через интернет, также установлен еще один вид его криминальной деятельности, передает vitebsk.cc.

С витеблянками российский священник переписывался с апреля по август 2017 года. Когда он получил согласие от 20-летней и 30-летней женщин на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, то 3 августа приехал в Витебск, чтобы увезти завербованных в Россию.

Несколько раз побеседовав с женщинами Киреев достиг с ними договоренности о выезде, но в 19:30 был задержан сотрудниками милиции при посадке в автобус «Витебск — Санкт-Петербург» рядом с автовокзалом.

Кроме того, следствию удалось установить, что россиянин по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами, имея умысел на организацию и использование занятия проституцией другими лицами на территории России, в январе-феврале 2017 года аналогичным образом вербовал жительниц Гомеля.

Получив согласие 25-летней и 29-летней женщин на занятие проституцией, он в феврале отправил в Гомель гражданку Таджикистана, где она провела с ними вербовочные беседы.

После достижения договоренности об их вывозе для занятия проституцией, сутенерша приобрела билеты на поезд «Гомель —Санкт-Петербург», но была была задержана при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля.

В результате 19-летняя женщина в июле была приговорена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В колонии по телевизору она увидела сюжет о российском священнике, подозреваемом в сутенерстве, и опознала мужчину который отправил ее в Гомель.

Николаю Кирееву предъявлены обвинения части 1 статьи 14, части 2 статьи 171 УК — покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы. С момента задержания российского священника содержат под стражей.

По этому уголовному делу следователи установили и допросили свидетелей по всем эпизодам обвинения, получили характеризующие сведения об обвиняемом и изучили его личность. Кроме того наложен арест на имущество священника — мобильные телефоны и деньги — на общую сумму более 1 400 рублей.

Предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.