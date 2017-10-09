Ни один из кандидатов в президенты ПАСЕ не набрал большинства голосов 9.10.2017, 17:07

Назначен второй раунд выборов.

За Стеллу Кириакидес с Кипра проголосовали 126 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, а за Эмануэлиса Зингериса из Литвы – 84, пишет сайт «Гордон».

В ходе голосования за президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ни Стелла Кириакидес с Кипра, ни Эмануэлис Зингерис из Литвы не набрали большинства голосов, сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.

Election for PACE President: no candidate obtains an absolute majority, a second round will be held from 15h-17h this afternoon. Ms Kyriakides: 126 votes, Mr Zingeris: 84 votes. — PACE (@PACE_News) 9 октября 2017 г.

За Кириакидес проголосовали 126 депутатов, а за Зингериса – 84. Второй раунд голосования пройдет с 15.00 до 17.00 по местному времени (16.00 – 18.00 по Киеву).

Нового председателя избирают тайным голосованием.

«Европейская правда» сообщает, что бюллетени для голосования взяли 212 депутатов. Два бюллетеня признаны недействительными.

6 октября президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку. Сейчас его обязанности исполняет первый вице-президент организации Роджер Гейл.

Напомним, что один из претендентов на пост главы ПАСЕ Эмануэлис Зингерис всегда занимал принципиальную политику в отношении диктаторского режима в Беларуси, боролся за освобождение политических заключенных и был одним из инициаторов санкций против белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.