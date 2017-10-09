Владелец службы такси 7788 возместил ущерб более $700 тысяч 4 9.10.2017, 17:14

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Виктор Пузиков

Теперь Виктор Пузиков находится под домашним арестом.

УСК по Минску продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Такси Алмаз 7788», которому предъявлено обвинение в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере, сообщила tut.by официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый оказывает содействие следствию в установлении обстоятельств противоправной деятельности, раскаялся в содеянном, а также возместил в полном объеме весь ущерб, установленный по делу в настоящее время. Возмещенный ущерб составил более 1 миллиона 400 тысяч рублей (более 14 млрд до деноминации).

С учетом указанных обстоятельств следствием принято решение об изменении к директору ООО действующей меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Данное решение санкционировано прокурором.

Следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, Виктора Пузикова задержали в июне этого года. Руководитель и фактический собственник столичной службы такси не заплатил более 1,4 млн руб. налогов. В ходе следствия было установлено, что Виктор Пузиков в течение 2015−2017 гг. регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства, которые не отражал в бухгалтерском учете организации.