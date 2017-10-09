закрыть
9 октября 2017, понедельник, 17:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владелец службы такси 7788 возместил ущерб более $700 тысяч

4
  • 9.10.2017, 17:14
  • 2,170
Виктор Пузиков

Теперь Виктор Пузиков находится под домашним арестом.

УСК по Минску продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Такси Алмаз 7788», которому предъявлено обвинение в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере, сообщила tut.by официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый оказывает содействие следствию в установлении обстоятельств противоправной деятельности, раскаялся в содеянном, а также возместил в полном объеме весь ущерб, установленный по делу в настоящее время. Возмещенный ущерб составил более 1 миллиона 400 тысяч рублей (более 14 млрд до деноминации).

С учетом указанных обстоятельств следствием принято решение об изменении к директору ООО действующей меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Данное решение санкционировано прокурором.

Следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, Виктора Пузикова задержали в июне этого года. Руководитель и фактический собственник столичной службы такси не заплатил более 1,4 млн руб. налогов. В ходе следствия было установлено, что Виктор Пузиков в течение 2015−2017 гг. регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства, которые не отражал в бухгалтерском учете организации.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям