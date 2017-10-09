Голкипер минского «Динамо» назван лучшим вратарем недели в КХЛ 9.10.2017, 17:44

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юнас Энрот получил приз лучшего вратаря Континентальной Хоккейной Лиги.

Минское «Динамо» выиграло все три матча, а голкипер белорусского клуба отразил 95,74 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,30, пишет tut.by.

Лучшим защитником признан Юнас Анелев («Авангард»), вместе с командой одержавший две победы в трех матчах. Защитник омской команды набрал в них 3 (1+2) очка (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). Анелев не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Также на его счету 4 блокированных броска.

Лучшим нападающим стал Никита Гусев (СКА), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 8 (5+3) очков (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа) при показателе полезности «+4». Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех этих матчах. В гостевом поединке против «Локомотива» Гусев сумел забросить четыре шайбы. Это первый покер игрока в карьере. Также на его счету 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком недели вновь признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»). 18-летний финский форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, одержал вместе с командой две победы в двух матчах (в том числе одном гостевом) и набрал в них 3 (2+1) очка. В среднем финский нападающий проводил на льду 16 минут 55 секунд.