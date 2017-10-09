Ау! Господа-начальники, притормозите! 4 Евгений Ливянт, kp.by

9.10.2017, 17:49

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Может быть, перед тем как в очередной раз что-то сломать, начальники нашей системы образования сядут, подумают и взвесят все за и против?

Никогда такого не было, и вот опять!

По мнению вице-премьера Жарко, учебно-производственные комбинаты (УПК) были все-таки нужны. Оказывается, не стоило часть из них закрывать, а часть скороспело перепрофилировать! Не стоило увольнять опытных преподавателей и мастеров!

Может быть, перед тем как в очередной раз что-то сломать и поставить телегу впереди лошади, начальники нашей системы образования сядут, подумают и взвесят все за и против? Может быть, вспомнят, что есть логика, причинно-следственные связи? Может быть, посоветуются не только с анонимными «лучшими учителями-методистами, учеными-специалистами»? Их имена так тщательно скрываются, что создается впечатление, что они вымышленные.

Может быть, наконец, вспомнят, что есть ответственность, хотя бы моральная, перед своими согражданами?

Ау! Господа-начальники, притормозите в своей разрушительной активности! Подумайте, пожалуйста, до того, как сделать очередной шаг к уничтожению гимназий, до того, как ввести какой-то как минимум неапробированный тест вместо выпускных экзаменов.

Вспомните, как страна готовилась к деноминации! Какая тщательная и длительная разъяснительная работа была проведена с населением. Вспомните, сколько занятий и совещаний было проведено отдельно с бухгалтерами, отдельно с кассирами, отдельно с программистами, отдельно с работниками правоохранительных органов... Вспомните, сколько тестов было проведено в банках и магазинах перед появлением новых банкнот. И потом еще полгода старые и новые купюры ходили параллельно.

Нам уже хватило в этом году ваших новшеств: изменения времени начала уроков, новых программ, новых учебников, новой системы оплаты питания... И все это без апробации, без тестирования, без подготовительного периода, без курсов переподготовки и без времени на самоподготовку. Никакого переходного периода на параллельное существование старых и новых программ и учебников, старой и новой системы оплаты питания... Все безальтернативно с 1 сентября! И, естественно, без учета мнения граждан своей страны.

Даже перепись населения, которая уже много раз проводилась, сейчас в тестовом режиме проводят в Молодечненском районе перед тем, как провести в масштабах всей страны.

Ломать - не строить!

Евгений Ливянт, kp.by