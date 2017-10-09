Победа профсоюза РЭП: Безработные не должны за свой счет проходить обязательный медосмотр 2 9.10.2017, 17:59

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Теперь Кобринская районная больница вернет Галине Тонюк, гражданке Украины, деньги: без этой платы она не могла устроиться на работу.

Юристу профсоюза РЭП Владимиру Малею в суде второй инстанции удалось доказать, что украинская гражданка имела право на бесплатный медосмотр при устройстве на работу – несмотря на первое решение суда в пользу больницы, пишет praca-by.info.

Галина Тонюк, гражданка Украины, которая с 1998 года живет в Беларуси по виду на жительство, в августе 2016 года оказалась без работы и зарегистрировалась в отделе занятости. Ее отправили проходить обязательный медосмотр, чтобы женщина устроилась социальным работником. А Кобринская районная больница потребовала за медосмотр 294 500 рублей (до деноминации): в больнице объяснили, что они руководствуются документами СНГ, по которым граждане Украины не могут проходить медосмотр бесплатно.

Галине Тонюк пришлось заплатить за медосмотр, так как иначе она не смогла бы устроиться на работу. Но возмущение несправедливостью осталось: почему безработный, не имея источника заработка, должен заплатить, чтобы устроиться на работу? С этим вопросом Галина Тонюк обратилась к Владимиру Малею, правовому инспектору профсоюза РЭП в Брестской области.

Профсоюзный юрист установил, что Кобринская больница должна была поступить с Галиной Тонюк не по соглашениям СНГ , а по белорусскому закону «О занятости населения Республики Беларусь». Статья 10 этого Закона гласит, что государство гарантирует безработным бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу. А статья 5 утверждает, что законодательство о занятости распространяется и на граждан Беларуси, и на иностранцев, постоянно проживающих здесь.

В «Соглашении об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ» отсутствует такое понятие, как «медосмотр». Значит, нужно обратиться к национальным законам. Но и в белорусском законодательстве есть путаница. Перечень платных медицинских услуг, утвержденный Советом Министров в 2009 году, включает и платный медосмотр при приеме на работу для иностранных граждан. А вот закон «О здравоохранении», статья 5, гласит, что иностранные граждане имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено другими законодательными актами.

Если в противоречие вступают закон и постановление совета министров, то большую юридическую силу имеет закон. То есть, иностранный гражданин, который постоянно проживает в Беларуси, признанный безработным, может пройти обязательный медосмотр бесплатно.

С этим согласился и Департамент Государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты, куда с вопросом обратился профсоюз РЭП: Департамент однозначно ответил, что Кобринская центральная районная больница незаконно понудила безработную Тонюк оплатить медосмотр.

Но даже ответ Департамента не убедил Кобринский районный суд, в котором интересы Галины Тонюк по иску к больнице представлял Владимир Малей. Суд, как и Кобринская больница, применил не подлежащий применению международный договор между странами-участниками СНГ. Пришлось обратиться в кассационную инстанцию с просьбой отменить решение Кобринского суда – и 5 октября Брестский областной суд вынес решение в пользу Галины Тонюк и постановил взыскать с Кобринской больницы деньги, которые она заплатила за медосмотр.