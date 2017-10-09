К берегам Флориды ураганом прибило таинственный советский аппарат 20 9.10.2017, 18:04

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Фото: orlandosentinel.com

Необычный аппарат проплыл порядка 560 километров, прежде чем был выброшен на берег.

Необычное устройство, выброшенное ураганом «Ирма» на пляж Дания Бич во Флориде, напугало местных жителей. Для того чтобы понять, что за предмет принесло стихией, американцам пришлось обратиться за помощью к специалистам Библиотеки конгресса, сообщает tut.by cо ссылкой на местное издание SunSentinel.

Фото: orlandosentinel.com

Гарольд М. Лейч, специалист Библиотеки конгресса, рассказал, что странная надпись — всего лишь название гидрометеорологической службы СССР, а прибор, вероятно, является измерителем температуры, влажности, направления ветра и высоты волн.

Фото: orlandosentinel.com

Вероятнее всего, он находился рядом с Кубой и помогал в навигации советским судам и подлодкам, которые доставляли оружие и материалы на остров. По мнению специалиста, аппарат проплыл порядка 560 километров, прежде чем был выброшен на берег.