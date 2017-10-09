Фестиваль «Рок за жизнь» можно смотреть онлайн 9.10.2017, 18:11

Фото: Еврорадио

Концерт групп «Дай дарогу!», Akute, Re1ikt, :B:N:, TonqiXod и Haina проходит минском клубе Re:Public.

Фестиваль "Рок за жизнь", приуроченный к Неделе против смертной казни, можно будет увидеть онлайн — видеотрансляция начнётся сегодня в 17:30 на канале Еврорадио в Youtube.

Фестиваль "Рок за жизнь", приуроченный ко Всемирному дню борьбы против смертной казни. Чтобы поддержать введение моратория на высшую меру в нашей стране, группы "Дай дарогу!", Akute, Re1ikt, :B:N:, TonqiXod и Haina сыграют 9 октября в минском клубе Re: Public. Аналогичный концерт в таком же составе с аншлагом прошёл 7 октября в Бресте.

Всемирный день борьбы против смертной казни отмечается 10 октября. Он основан Всемирной коалицией против смертной казни — объединением профсоюзов, местных и региональных органов власти, юридических ассоциаций, а также правозащитных организаций с целью повсеместного запрета на этот вид высшей меры наказания. Сторонники движения выступают против смертной казни во всех случаях без исключения, независимо от характера преступления, характеристик преступника и способа, которым государство лишает жизни осуждённого. Смертная казнь нарушает право на жизнь, провозглашённое во Всемирной декларации прав человека.

Беларусь до сих пор остаётся последней европейской и единственной постсоветской страной, которая применяет смертную казнь. По данным правозащитников, за последние двадцать лет в стране казнено более 400 человек.

5 октября началось традиционная Неделя против смертной казни, мероприятия которой проходят под слоганом "Смертная казнь — это прошлое".