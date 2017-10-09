Президент Кыргызстана отменил визит в РФ из-за боязни беспорядков 6 9.10.2017, 18:17

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Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев решил лично проследить за порядком в стране в преддверии президентских выборов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил свой визит в Россию, в ходе которого он должен был принять участие в заседаниях Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, передает РБК.

Решение об отмене рабочего визита в Сочи, где 11 октября должны пройти заседания обоих советов, в пресс-службе Атамбаева объяснили желанием президента лично контролировать ситуацию в стране в преддверии назначенных на 15 октября выборов главы государства.

«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Атамбаева.

В ходе визита киргизской делегации в Сочи ее возглавит премьер-министр страны Сапар Исаков.

7 октября Атамбаев пообещал провести в Кыргызстане честные выборы, несмотря на то, что некоторые из кандидатов видят в них лишь коммерцию, а другие «отрабатывают деньги Государственного департамента».

«Нам нужно разобраться — кто нам друг, а кто нет, разобраться нужны ли нам такие демократы, которые отрабатывают деньги Государственного департамента», — сказал тогда Атамбаев.

Тогда же президент предупредил, что власти Казахстана пытаются навязать Кыргызстану своего кандидата,

«Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа. Правильно говорит Нурсултан Назарбаев, что даже ВВП Алматы в пять раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана, что ВВП Казахстана больше экономики Кыргызстана в 20 раз. И средний валовой продукт Казахстана в доходах в десять раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше всего в полтора раза, а не в десять, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывает богатства Казахстана. И мы подаем плохой пример, Атамбаев — плохой пример», — заявил президент во время церемонии вручения госнаград.

В тот же день МИД Казахстана заявил «решительный протест», назвав слова Атамбаева «недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами».

В ночь на 7 октября в ДТП погиб вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров, которого Атамбаев, по его собственным словам, в будущем видел президентом страны. В списке кандидатов на выборы 2017 года Джумакадыров не значился, однако был главой республиканского штаба по проведению выборов президента.