Похолодало – пора повышать цены на газ, дрова и уголь 4 9.10.2017, 18:30

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Очередное повышение цен на газ совершенно «неожиданно» совпало с наступлением холодной погоды.

Очередное повышение цен на сжиженный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения г. Минска совершенно «неожиданно» совпало с наступлением холодной погоды, пишет neg.by.

Первое предусмотрено постановлением МАРТ от 26.09.2017 № 50, вступившим в силу с 5 октября т.г. В соответствии с ним предельные максимальные отпускные цены на сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления марок СПБТ, ПТ и БТ, реализуемый организациям, входящим в ГПО по топливу и газификации «Белтопгаз», выросли приблизительно на 8%, с 278,2511 до 300,32 BYN за 1 т на условиях франко-отправление и с 277,4069 до 299,41 BYN за 1 т на условиях франко-склад организации.

При этом предельные максимальные отпускные цены на эти сжиженные газы, реализуемые организациям, не входящим в состав указанного объединения, как и прежде, будут устанавливаться с учетом конъюнктуры рынка.

Предельная максимальная отпускная цена на сжиженные топливные газы для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, тех же марок СПБТ, ПТ и БТ (франко-склад организации) также увеличилась на 8%, с 293,2908 до 316,55 BYN за 1 т.

Отметим, что данное повышение цен на сжиженный газ не касается населения.

В то же время интересы жителей г. Минска, проживающих в частных домах, напрямую затрагивает другой нормативный акт – решение Мингорисполкома от 14.09.2017 № 3135 «О розничных ценах на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения», также вступившее в силу с 5 октября т.г.

Этим документом предусмотрено, что фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения г. Минска, реализуемые в пределах норм, установленных решением Мингорисполкома от 18.04.2013 № 1113 «О нормах отпуска твердых видов топлива населению по фиксированным розничным ценам», увеличены сразу на 10%. При этом стоимость каменного угля всех марок выросла с 31,10 до 34,21 BYN за 1 т, топливного брикета на основе торфа – с 14,57 до 16,03 BYN за 1 т, дров смешанных пород – с 4,65 до 5,12 BYN за так называемый плотный кубический метр. Напомним, что в последний раз эти цены повышались в Минске в ноябре прошлого года.

Надо полагать, примеру столицы вскоре последуют и областные власти, в чьи полномочия также входит определение цен на указанные товары.